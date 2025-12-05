Language
    देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, पांच वाहनों को टक्कर मार दुकान में घुसकर पलटा; दो लोग घायल

    By SOBAN SINGHEdited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    देहरादून के मोहब्बेवाला चौक पर शुक्रवार सुबह एक सीमेंट से भरे ट्रक ने पांच वाहनों को टक्कर मार दी। जिससे तीन कार, एक ट्रक और एक आटो क्षतिग्रस्त हो गए। ...और पढ़ें

    मोहब्बेवाला चौक पर हादसे के बाद क्षतिग्रस्त वाहन और पलटा हुआ ट्रक।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: सीमेंट से भरे एक ट्रक ने मोहब्बेवाला चौक पर खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन कार, एक ट्रक व एक टेंपो क्षतिग्रस्त हो गए।

    हादसे में दो लोगों को चोटें आई हैं। जिनकी हालात खतरे से बाहर है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन के माध्यम से सड़क किनारे करवाया और यातायात सुचारू किया।

    शुक्रवार सुबह 8:15 बजे मोहब्बेवाला चौक पर एक ट्रक बैक हो रहा था। जिस कारण चौक पर अन्य छोटी गाड़ियां रुकी थी।

    इतने में आशारोड़ी की तरफ से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आया और जाम में खड़ी तीन कार, एक एलपी ट्रक व एक आटो को टक्कर मार कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

    ट्रक मौके पर ही सड़क किनारे स्थित दुकानों में घुस गया और पलट गया। क्षतिग्रस्त छोटे वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। ट्रक हटाने के लिए हाइड्रा क्रेन व्यवस्था की जा रही है।

    घाटनास्थल का वीडियो।

