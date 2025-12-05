देहरादून में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, पांच वाहनों को टक्कर मार दुकान में घुसकर पलटा; दो लोग घायल

जागरण संवाददाता, देहरादून: सीमेंट से भरे एक ट्रक ने मोहब्बेवाला चौक पर खड़े वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन कार, एक ट्रक व एक टेंपो क्षतिग्रस्त हो गए।

हादसे में दो लोगों को चोटें आई हैं। जिनकी हालात खतरे से बाहर है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन के माध्यम से सड़क किनारे करवाया और यातायात सुचारू किया।

शुक्रवार सुबह 8:15 बजे मोहब्बेवाला चौक पर एक ट्रक बैक हो रहा था। जिस कारण चौक पर अन्य छोटी गाड़ियां रुकी थी।

इतने में आशारोड़ी की तरफ से एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आया और जाम में खड़ी तीन कार, एक एलपी ट्रक व एक आटो को टक्कर मार कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया।

ट्रक मौके पर ही सड़क किनारे स्थित दुकानों में घुस गया और पलट गया। क्षतिग्रस्त छोटे वाहनों को सड़क से हटा दिया गया है। ट्रक हटाने के लिए हाइड्रा क्रेन व्यवस्था की जा रही है।

