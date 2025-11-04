लोहाघाट में टैक्सी के खाई में गिरने से दो की मौत, घायल किसी तरह रोड तक पहुंचा; अस्पताल में भर्ती
चंपावत जिले के लोहाघाट में डुगरा बोरा क्षेत्र के पास एक टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में टैक्सी चालक मुकेश राम और मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई। घायल विक्रम राम खुद ही खाई से निकलकर सड़क तक पहुंचे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, चम्पावत। चंपावत जिले के लोहाघाट विकासखंड के सीमांत डुगरा बोरा क्षेत्र में मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया है। हादसे में एक युवती समेत दो लोगों की मौत की सूचना है।पुलिस व प्रशासन मौके को रवाना हो चुका है।
शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुकेश कुमार पुत्र फकीर राम निवासी डुगरा बोरा अपनी टैक्सी संख्या यूके03 टीए 2479 से लोहाघाट की ओर को आ रहे थे। टैक्सी में मनीषा पुत्री हजारी राम निवासी डूंगरा बोरा व विक्रम राम पुत्र सुरेश राम सवार थे।
डूंगरा बोरा के पास कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में कार चला रहे मुकेश राम व मनीषा की मौत हो गई। ग्रामीणों के अनुसार घायल विक्रम राम खुद ही खाई से निकलकर सड़क तक आए। घायल को लोहाघाट उप जिला अस्पताल लाया जा रहा है।
