Dehradun: बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने फंदे पर लटक कर दी जान, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की थी रहने वाली
देहरादून के एक फार्मेसी कालेज में बीएससी नर्सिंग की छात्रा रूबी ने छात्रावास के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: फार्मेसी की पढ़ाई कर रही छात्रा ने कालेज के हास्टल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थानाध्यक्ष रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि शुक्रवार को कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली कि डांडा खुदानेवाला स्थित सिद्धार्थ फार्मेसी कालेज में एक छात्रा ने हास्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया है।
सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची तो गर्ल्स हास्टल में बीएससी नर्सिंग की छात्रा रूबी कमरे में लगे पंखे पर नाइलान की रस्सी से फांसी पर लटकी हुई थी। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई।
तलाशी लेने पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। शव को कोरोनेशन अस्पताल मोर्चरी रखवाया गया है।
रूबी उम्र 21 वर्ष मूलरूप से पीलीभीत उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। यहां बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की छात्रा थी। स्वजन को सूचना देने के साथ ही पुलिस ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।