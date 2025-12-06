Dehradun: आटोमेटिक पिस्टल, बंदूक व कारतूसों के साथ तस्कर गिरफ्तार, नाभा जेल ब्रेक से है कनेक्शन

जागरण संवाददाता, देहरादून: एसटीएफ उत्तराखंड व ऊधम सिंह नगर पुलिस ने ज्वाइंट आपरेशन चलाते हुए चार आटोमेटिक पिस्टल, एक बंदूक व 40 कारतूस के साथ एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है।

पकड़े गए तस्कर की पहचान मोहम्मद आसिम निवासी ग्राम धनसारा थाना बाजपुर जिला ऊधम सिंह नगर के रूप में हुई है।

आरोपित के संबंध वर्ष 2016 में पंजाब में नया जेल ब्रेक कांड से हैं, जिसमें आरोपित ने नाभा जेल ब्रेक के कुख्यात गैंगस्टरों को कारतूस उपलब्ध कराए थे, जिनका प्रयोग जेल ब्रेक में हुआ था।

आरोपित उस मामले में छह साल पटियाला जेल में बंद रहा तथा एनआइए ने वर्ष 2023 में उसकी ऊधम सिंह नगर स्थित गन हाउस में रेड की थी।

एनआइए की टीम दोनों भाइयों को पड़कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। मौजूदा समय मे मोहम्मद आसिम अपने भाई की गन हाउस की आड़ में तस्करी कर रहा था।

