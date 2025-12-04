सार्वजनिक स्थल पर पिस्टल लहराना पड़ा महंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद युवक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटना। सार्वजनिक स्थल पर पिस्टल लहराने और उसका फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करना युवक को महंगा पड़ा गया। शास्त्रीनगर थाने की पुलिस ने आरोपित की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान शास्त्रीनगर के सीडीए कालोनी निवासी 21 वर्षीय सागर कुमार के रूप में हुई। वह मूल रूप से धनबाद के बरमसिया का निवासी है। बताया जा रहा है कि आरोपित की मां पटना में शिक्षिका हैं। इसी वजह से वह पटना में रह रहा था। पुलिस उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवक हथियार लहराते हुए देखा गया मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक फोटो प्रसारित हुआ। उसमें एक युवक हथियार लहराते हुए देखा गया। इस बात की सूचना पुलिस को मिली। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर प्रसारित तस्वीर किसकी है और किसने प्रसारित की थी?

इसकी तकनीकी जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रसारित फोटो में खुले आम हथियार प्रदर्शन से सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका थी। पता चला तस्वीर शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र की है।

शास्त्रीनगर थाना की एजी कालोनी बीट पदाधिकारी द्वारा स्थानीय लोगों से उस फोटो का सत्यापन कराया गया। इसके बाद हाथ में पिस्टल लेकर फोटो खिंचवाने वाले व्यक्ति की पहचान की गई और बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद किया गया है।