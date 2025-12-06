Language
    जालौन में थाना प्रभारी ने सर्विस पिस्टल से सिर में गोली मारकर जान दी, जांच में जुटी पुलिस

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:38 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक थाना प्रभारी ने अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, उरई (जालौन)। कुठौंद थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने शुक्रवार रात करीब 10 बजेथाना परिसर स्थित आवास में अपनी सर्विस पिस्टल से सिर में गोली मार ली। फायर की आवाज सुनकर साथी पुलिसकर्मी उनके कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे। उन्हें तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया, जहां से मेडिकल कालेज उरई रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अरुण कुमार राय मूलरूप से संत कबीर नगर जिले के रहने वाले थे।

    एसपीडा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच के बाद ही खुदकुशी की वजह का पता चल सकेगा। शुक्रवार रात करीब आठ बजे कुठौंद कस्बे में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के बाद भंडारे का प्रसाद खाकर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय थाने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने सहयोगी साथियों के साथ कुछ देर बातें की, फिर थाना परिसर में बने आवास के अंदर चले गए।

    देर रात करीब 10 बजे उनके आवास से गोली चलने की आवाज आई तो सहयोगी पुलिसकर्मी दौड़कर वहांपहुंचेकमरेमें थाना प्रभारी खून से लथपथ हालत में पड़े थे और पास में ही उनकी सर्विस पिस्टल पड़ी थी। अरुण कुमार राय को 18 अगस्त को उरई कोतवाली से कुठौंद थाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

    इसके पहले वह आठ महीने तक कोंच कोतवाली में रहे थे। वह संत कबीर नगर जिले में कहां के रहने वाले थे, यह जानकारी साथी पुलिसकर्मी नहीं दे सकेएसपी ने बताया कि स्वजन को फोन करके सूचना दी गई है। उन्होंने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका पता लगाया जा रहा है।