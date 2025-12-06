जालौन में थाना प्रभारी ने सर्विस पिस्टल से सिर में गोली मारकर जान दी, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, उरई (जालौन)। कुठौंद थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार राय ने शुक्रवार रात करीब 10 बजेथाना परिसर स्थित आवास में अपनी सर्विस पिस्टल से सिर में गोली मार ली। फायर की आवाज सुनकर साथी पुलिसकर्मी उनके कमरे में पहुंचे तो वह खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे। उन्हें तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) ले जाया गया, जहां से मेडिकल कालेज उरई रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अरुण कुमार राय मूलरूप से संत कबीर नगर जिले के रहने वाले थे।

एसपीडा. दुर्गेश कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। जांच के बाद ही खुदकुशी की वजह का पता चल सकेगा। शुक्रवार रात करीब आठ बजे कुठौंद कस्बे में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के बाद भंडारे का प्रसाद खाकर थाना प्रभारी अरुण कुमार राय थाने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने सहयोगी साथियों के साथ कुछ देर बातें की, फिर थाना परिसर में बने आवास के अंदर चले गए।