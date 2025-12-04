दानापुर-पुणे स्पेशल ट्रेन में दंपती के पैसे और गहने चोरी, प्रयागराज से कानपुर के बीच हुई घटना
दानापुर से पुणे जा रही स्पेशल ट्रेन के एसी कोच में यात्रा कर रहे एक दंपती का बैग प्रयागराज और कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के बीच चोरी हो गया। बै ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उरई। दानापुर से पुणे जा रही स्पेशल ट्रेन के एसी कोच में सवार दंपती का बैग चोरी हो गया। बैग में लाखों कीमत के गहनों के साथ करीब 30 हजार रुपये नकद थे। घटना प्रयागराज से कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के बीच हुई। दंपती ने झांसी में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मुगलसराय निवासी संतकुमार अपनी पत्नी मीना के साथ दानापुर-पुणे स्पेशल के एसी कोच ए-वन में सवार होकर भोपाल जा रहे थे। प्रयागराज में दोनों लोग सो गए। ट्रेन जब गोविंदपुरी पहुंची तो उनकी आंख खुली। देखा तो उनका बैग गायब था। इसी दौरान ट्रेन गोविंदपुरी स्टेशन से चल पड़ी। उन्होंने रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी। ट्रेन उरई रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो आरपीएफ ने दंपती से कोच में जाकर जानकारी ली।
उन्होंने बताया कि बैग में मंगलसूत्र, अंगूठी, टाप्स के साथ 30 हजार रुपये नकद व मोबाइल फोन था। आरपीएफ इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने यहां मुकदमा नहीं लिखाया। जीआरपी थाना प्रभारी नागेंद्र सरोज ने बताया कि दंपती ने झांसी में मुकदमा दर्ज कराया है।
