IndiGo की 13 में से सात फ्लाइट रही रद, देहरादून हवाई अड्डे पर यात्री हुए परेशान

हालांकि, एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को मैसेज व एयरपोर्ट पर लगी स्क्रीन के माध्यम से फ्लाइट रद होने व विलंब होने की जानकारी दी जा रही है। परंतु हवाई यात्रा करने वाले यात्री इन दिनों खासे परेशान हैं।

शनिवार को कुछ सुधार के बाद रविवार को एक बार फिर एयरलाइंस की देहरादून आने वाली कई उड़ानें रद रही। जिसके चलते हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला (देहरादून) : देहरादून हवाई अड्डे पर सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की हवाई सेवाएं लगातार प्रभावित होती जा रही है।

सात उड़ान रही रद

रविवार को देहरादून आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की कुल 13 उड़ानों में से 7 उड़ान रद रही, जिनमें से दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों की उड़ाने इंडिगो ने रद कर दी।

ये उड़ानें रहीं रद

एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह नौ बजे दिल्ली से आने वाली उड़ान व सुबह 11:10 पर हैदराबाद से आने वाली उड़ान रद रही।

दोपहर 12:10 पर कोलकाता व शाम 4.55 पर लखनऊ व शाम 5:05 पर पुणे से आने वाली उड़ान भी रद कर दी गई। जबकि शाम 5:20 पर आने वाली बेंगलुरु व शाम 7.10 पर आने वाली दिल्ली की उड़ान भी इंडिगो एयरलाइंस ने रद कर दी।