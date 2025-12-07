Language
    'मेरी तो शादी थी...', इंडिगो की फ्लाइट में की थी टिकट बुक, अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाया व्यक्ति

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:46 PM (IST)
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:46 PM (IST)

    इंडिगो संकट के बीच यात्रियों की परेशानी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल के दिनों में इंडिगो से यात्रा करने वाले यात्रियों को कई एयरपोर्ट पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सैकड़ों फ्लाइट्स लेट या कैंसिल हो गई हैं। इस अफरा-तफरी से उन यात्रियों पर असर पड़ा है जो जरूरी इवेंट्स और काम के लिए जा रहे थे।

    चल रही अफरा-तफरी के बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दूल्हा अपनी शादी में समय पर पहुंचने के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। यह क्लिप, जिसे स्काईरील्स ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कई प्लेटफॉर्म पर रीपोस्ट किया गया है, उसमें दूल्हा इंडिगो काउंटर पर शांति से समझा रहा है कि वह खुद दूल्हा है।

    फोन पर दिखाया शादी का इनविटेशन

    वह अपने फोन पर शादी का इनविटेशन दिखाता है और बताता है कि हालांकि शादी 4 दिसंबर को हो रही है, लेकिन फ्लाइट में देरी की वजह से वह उसमें शामिल नहीं हो पाएगा। इस मुश्किल हालात के बावजूद, उन्होंने हल्की मुस्कान बनाए रखी, धैर्य से इंतजार किया और अपने आस-पास के लोगों के साथ विनम्रता से पेश आए।

    सोशल मीडिया रिएक्शन

    जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, देखने वालों ने दूल्हे के शानदार धैर्य की तारीफ की। कई लोगों ने मुश्किल हालात में भी शांत रहने के लिए उसकी तारीफ की, जबकि ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में घबरा जाते।

    एक यूजर ने लिखा, "बधाई हो भाई! आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।" एक और यूजर ने कहा, "यह आदमी बहुत शांत और समझदार है। उसकी होने वाली पत्नी बहुत खुशकिस्मत है।"

