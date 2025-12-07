IndiGo Crisis: 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य होने की उम्मीद, अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो की फ्लाइट में रुकावटें छठे दिन भी जारी हैं, एयरलाइन को उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक ऑपरेशन सामान्य हो जाएंगे। इस चल रहे संकट से बड़े पैमाने पर परेशानी हुई है, क्योंकि फ्लाइट कैंसिल होने, देरी और दूसरी बड़ी ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण कई शहरों में कई यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं।

हालांकि, एयरलाइन ने दिन के आखिर तक 1,650 से ज्यादा फ्लाइट चलाने की योजना की घोषणा की है और भरोसा दिलाया है कि रिफंड दिया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट में रुकावटों के बाद अब तक कुल 610 करोड़ रुपये का रिफंड प्रोसेस किया जा चुका है।

ये हैं मुख्य अपडेट कई शहरों में कई उड़ानें रद्द हुईं। इंडिगो ने रविवार को 650 उड़ानें रद्द कर दीं और 7 दिसंबर को अपनी 2,300 दैनिक उड़ानों में से 1,650 उड़ानें संचालित करने की योजना है, क्योंकि व्यवधान लगातार छठे दिन भी जारी रहा।

दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर 220 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं, जबकि ऑपरेशन्स को नॉर्मल करने की कोशिशें जारी थीं। इस चल रहे संकट की वजह से पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल और लेट हुई हैं, जिससे हजारों यात्रियों को काफी परेशानी हुई है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर कम से कम 112 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं और दिल्ली एयरपोर्ट पर 109 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। एयरलाइन के लिए पिछले कुछ दिन काफी मुश्किल भरे रहे हैं। शुक्रवार को अपनी 2,300 डेली फ्लाइट्स में से लगभग 1,600 को कैंसिल करने के बाद, शनिवार को रुकावटें थोड़ी कम हुईं और कैंसलेशन घटकर लगभग 800 हो गए। एक एयरपोर्ट अधिकारी ने पुष्टि की कि इंडिगो ने रविवार को एमबीबी एयरपोर्ट पर नौ फ्लाइट्स भी कैंसिल कीं।

आज 1,650 फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही है एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने रविवार को कहा कि एयरलाइन दिन भर में लगभग 1,650 फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी, क्योंकि कई दिनों तक बड़े पैमाने पर कैंसलेशन और देरी के बाद ऑपरेशन धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, जिससे देश भर में हजारों यात्रियों को परेशानी हुई थी।

एयरलाइन के ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर से स्टाफ को भेजे गए एक इंटरनल वीडियो मैसेज में, एल्बर्स ने कहा कि रविवार को एयरलाइन की ऑन टाइम परफॉर्मेंस (OTP) लगभग 75 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इंडिगो के अनुसार, उसके 138 डेस्टिनेशन में से 137 आज ऑपरेशन में हैं।

यात्रियों ने खोया अपना आपा बड़े पैमाने पर कैंसलेशन, देरी और अन्य ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण हजारों यात्री प्रभावित हुए हैं। कई यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ पर गुस्सा निकाला। ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे कई वीडियो में यात्री स्टाफ के साथ आक्रामक होते दिख रहे हैं।

अलग-अलग एयरपोर्ट पर यात्रियों ने एयरपोर्ट पर फंसे होने और अपनी योजनाओं में रुकावट आने के बारे में भी बताया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने बताया कि उन्हें शुक्रवार को वापस आना था, लेकिन वह पटना एयरपोर्ट पर फंस गए और रविवार को ही दिल्ली पहुंच पाए। इस अफरा-तफरी के बीच, कुछ यात्रियों ने गाने और नाचने जैसी मनोरंजक गतिविधियों से अपने साथी संकट झेल रहे लोगों का हौसला बनाए रखने की कोशिश की।

इंडिगो को दी गई दो दिन की डेडलाइन शनिवार को सरकार ने बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने के बीच ज्यादा किराया वसूलने के लिए इंडिगो और दूसरी एयरलाइंस पर सख्ती की और घरेलू हवाई किराए की ऊपरी सीमा 18,000 रुपये तय कर दी (यूडीएफ, पैसेंजर सिक्योरिटी फीस और टैक्स अलग से)।

देर शाम हुई एक मीटिंग में, सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स और दूसरे टॉप अधिकारियों को राजीव गांधी भवन बुलाया और एयरलाइन को ऑपरेशन पूरी तरह से बहाल करने के लिए 21 दिन के बजाय सिर्फ दो दिन का समय दिया।

इंडिगो को 7 दिसंबर को रात 8 बजे तक कैंसिल टिकटों का रिफंड देने और दो दिनों के अंदर चेक-इन बैगेज वापस करने का आदेश दिया गया है। इंडिगो को उम्मीद है कि 10 दिसंबर तक कुछ स्थिरता वापस आ जाएगी।

रेलवे ने उठाया कदम रेलवे ने इंडिगो की बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल होने से प्रभावित यात्रियों की मदद के लिए शनिवार से अगले तीन दिनों तक सभी जोन में 89 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना और हावड़ा जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कम समय में इन ट्रेनों का इंतजाम किया गया है, जो मिलकर 100 से ज्यादा ट्रिप करेंगी।

DGCA का इंडिगो को कारण बताओ नोटिस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। DGCA ने हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुई ऑपरेशनल दिक्कतों के लिए एयरलाइन को जिम्मेदार ठहराया है और "प्लानिंग, निगरानी और रिसोर्स मैनेजमेंट में बड़ी कमियों" का हवाला दिया है।