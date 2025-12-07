जवाबदेही होगी तय और राहुल की 'मोनोपॉली' पर जवाब ... Indigo Crisis को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइन के चल रहे ऑपरेशनल संकट का मामला तूल पकड़ चुका है और इसका विरोध भी हो रहा है। मामले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने रविवार को कहा कि इंडिगो की वजह से यात्रियों को मानसिक उत्पीड़न और परेशानी झेलनी पड़ी है और जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इसके अलावा, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के "मोनोपोली मॉडल" के आरोप पर पलटवार किया है। वहीं एयरलाइन का कहना है कि ऑपरेशन्स को जल्द से बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुरलीधर मोहोल ने क्या कहा? मोहोल ने कहा, 'सभी यात्रियों को मानसिक परेशानी हुई है और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इंडिगो की वजह से उन्हें मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा।' उन्होंने कहा, 'कुछ जिम्मेदारियां जो इंडिगो से निभाने की उम्मीद थी, वे पूरी नहीं की गईं और इसी वजह से यह मौजूदा स्थिति बनी। डीजीसीए ने एक जांच कमेटी बनाई है और एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। उसने इंडिगो को नोटिस भी जारी किया है। सभी एयरलाइन कंपनियों पर टिकट बिक्री पर लिमिट लगा दी गई है।'

मोहोल ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिन सभी यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, उन्हें रिफंड मिले। विमानन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मौजूदा हालात के कारणों का पता लगाने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए चार सदस्यों का एक जांच पैनल बनाया है और इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नायडू का राहुल गांधी पर पलटवार मंत्री ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं, बल्कि पब्लिक का मुद्दा है। उन्होंने कहा, "सरकार ने हमेशा ज्यादा कॉम्पिटिशन लाने की कोशिश की है। हमने लीजिंग कॉस्ट कम करने के लिए कानून भी बनाया, जिससे ज्यादा एयरक्राफ्ट फ्लीट में शामिल हो सकें। मैंने हमेशा कहा है कि कॉम्पिटिशन बढ़ना चाहिए। देश में एविएशन की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए, यह लोगों के लिए इस सेक्टर में आने का मौका है और सरकार भी यही चाहती है। अगर वह (गांधी) पूरी जानकारी के साथ बात करते तो बेहतर होता।"

इससे पहले, गांधी ने इंडिगो संकट के लिए सरकार को दोषी ठहराया, जिसकी वजह से रोजाना सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल हो रही थीं और हजारों यात्री फंसे हुए थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने एक्स पर कहा, "इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपॉली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर, आम भारतीय इसकी कीमत चुका रहे हैं - देरी, कैंसलेशन और लाचारी के रूप में। भारत हर सेक्टर में सही कॉम्पिटिशन का हकदार है, मैच-फिक्सिंग मोनोपॉली का नहीं।"

इंडिगो ने क्या जानकारी दी? इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी को ठीक करने के लिए एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया है, जिससे पूरे देश में लोगों के ट्रैवल प्लान खराब हो गए हैं।