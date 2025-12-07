जम्मू में इंडिगो के पांच विमान रद, एयरपोर्ट पर हुई नौ विमानों की आवाजाही
जम्मू एयरपोर्ट पर रविवार को इंडिगो की पांच उड़ानें रद हो गईं, लेकिन कुल नौ विमानों का आवागमन हुआ। रद उड़ानों में लेह, इंदौर, मुंबई और दिल्ली जाने वाले ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जम्मू। रविवार को जम्मू एयरपोर्ट पर इंडिगो की पांच उड़ानें रद हुई। हालांकि, इस दौरान इंडिगो के कुल छह विमानों के साथ नौ विमानों की आवाजाही जम्मू एयरपोर्ट पर हुई और यात्री जम्मू एयरपोर्ट से दिल्ली, श्रीनगर और लेह तक पहुंचे। उधर इंडिगो के पांच रद हुए विमानों में लेह, इंदौर, मुंबई व दिल्ली की उड़ानें थी।
जम्मू एयरपोर्ट पर रविवार को चौदह विमानों की लैंडिंग होनी थी, लेकिन दिन भर में मात्र नौ विमान ही पहुंच पाए। इंडिगो को छोड़ जम्मू में एयर इंडिया की लेह से एक, एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से दो उड़ानें आनी थी, जो अपने तय समय पर ही जम्मू पहुंच गई। जम्मू एयरपोर्ट पर सुबह सबसे पहला विमान एयर इंडिया का लेह से यात्रियों को लेकर सुबह 9 बजकर 53 मिनट पर पहुंचा जबकि इसके पहले दिल्ली से आने वाला इंडिगो का विमान, जिसे 9 बजकर 53 मिनट पर पहुंचना था, रद हो गया।
इसके बाद दूसरा विमान दिल्ली उसे इंडिगो का पहुंचा, जिसने 11 बजकर 13 मिनट पर जम्मू एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग की। वहीं, अहमदबाद से भी इंडिगो का विमान सुबह 11 बजकर तीन मिनट, एयर इंडिया का विमान 12 बजकर 5 मिनट, इंडिगो का विमान श्रीनगर से 12 बजकर 25 मिनट पर जम्मू पहुंचा।
इनके अलावा बेंगलुरु से भी इंडिगो का विमान यात्रियों को लेकर दिन के 12 बजकर 44 मिनट, दिल्ली से इंडिगो का विमान एक बजकर दस मिनट, श्रीनगर से एयर इंडिया का विमान 2 बजकर 38 मिनट और श्रीनगर से ही इंडिगो का विमान 3 बजकर 35 मिनट पर जम्मू पहुंचा। एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि सभी विमानों की लैंडिंग व टेक ऑफ पूरे सुरक्षा नियमों के साथ हुई। रविवार को दिन एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए सामान्य रहा।
