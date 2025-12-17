IMA POP: मां के साथ खेतों में की मजदूरी, अब मिड डे मील वर्कर का बेटा सेना में बना अफसर

जागरण संवाददाता, देहरादून । बीते शनिवार देहरादून स्थित आईएमए में 157वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान देश को 491 युवा सैन्‍य अफसर मिलेे, जिनमें एक नाम हरियाणा के अलीपुरा गांव के हरदीप गिल का भी है। संघर्षों से भरी लेफ्टिनेंट हरदीप गिल की कहानी हर किसी के दिल को छू रही है और यह भी बता रही है कि मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्‍य को पाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट हरदीप गिल की मां संतरों देवी ने अपने पति की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी संभाली। उनके पति का देहांत 20 वर्ष पहले हो गया था। वह अपने पीछे तीन बेटियां और दो साल के हरदीप को छोड़ गए थे।

विपरीत परिस्थितियों में भी संतरो देवी ने हार नहीं मानी और सरकारी स्कूल में मामूली तनख्वाह पर मिड डे मिल वर्कर का काम किया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद संतरों देवी ने खेतों में मजदूरी की। खुद गांव में कठिन जीवन व्यतीत किया, लेकिन बेटे का सपना पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।