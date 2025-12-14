IMA POP: पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल, बेटा बन गया भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट; खुशी की लहर
बागेश्वर में पुलिस हेड कांस्टेबल पुष्कर नाथ गोस्वामी के पुत्र आकाश गोस्वामी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। एनडीए में चयन के बाद, आकाश ने देहरादून सैन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर । पुलिस में नियुक्त हेड कांस्टेबल पुष्कर नाथ गोस्वामी के पुत्र आकाश गोस्वामी सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, अनुशासन तथा प्रतिभा के बल पर यह मुकाम हासिल किया है।
एनडीए में चयन के पश्चात आकाश गोस्वामी ने बीते 13 दिसंबर को भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति प्राप्त की।
इस गौरवपूर्ण अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोडके ने समस्त पुलिस परिवार की ओर से आकाश गोस्वामी एवं उनके स्वजन हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
यह भी पढ़ें- IMA POP: पिता सेना में सूबेदार मेजर, बेटा बना लेफ्टिनेंट; गौरवान्वित हुआ परिवार
यह भी पढ़ें- IMA POP में चमका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, काशीपुर के रोहित ध्यानी बने सेना में लेफ्टिनेंट
यह भी पढ़ें- IMA POP: नैनीताल के तनुज मेहरा बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, क्षेत्र में खुशी की लहर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।