IMA POP में चमका सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, काशीपुर के रोहित ध्यानी बने सेना में लेफ्टिनेंट
काशीपुर के रोहित ध्यानी आईएमए देहरादून की पासिंग आउट परेड में थल सेना में लेफ्टिनेंट बने। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल से शिक्षा प्राप्त करने वाले रोहित का एनड ...और पढ़ें
संस जागरण, काशीपुर । आइएमए देहरादून में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड में नगर निवासी रोहित ध्यानी थल सेना में लेफ्टिनेंट बने। काशीपुर निवासी कान्ता प्रसाद ध्यानी के पुत्र रोहित ध्यानी ने थल सेना में लेफ्टिनेंट बनकर माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है।
जानकारी देते हुए पिता कान्ता प्रसाद ध्यानी ने बताया कि रोहित ने केन्द्रीय विद्यालय बडोदरा एयर फोर्स स्कूल से कक्षा पांचवी तक और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल से कक्षा 6 से 12वीं तक की पढाई की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान उनका चयन एनडीए में हो गया था। बताया कि रोहित पुणे में एनडीए की ट्रेनिंग के बाद एक साल आइएमए देहरादून से पासिंग आउट परेड में शनिवार को थल सेना के लेफ्टिनेंट बन गए हैं।
उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड नैनीडांडा, ग्राम उडाखेत के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह रुद्राक्ष एन्क्लेव जसपुर खुर्द, काशीपुर में रहते हैं। रोहित की इस उपलब्धि पर परिजनों, गुरुजनों व मित्रों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
बता दें कि लेफ्टिनेंट रोहित ध्यानी के पिता कान्ता प्रसाद ध्यानी वायुसेना में सेवानिवृत्त हुए और वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक काशीपुर में कार्यरत हैं। साथ ही माता कुसुम ध्यानी वर्तमान में रोल माडल स्कूल काशीपुर में प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत है। रोहित के बड़ा भाई रजत भी सेना में कैप्टन है।
