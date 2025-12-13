संस जागरण, काशीपुर । आइएमए देहरादून में शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड में नगर निवासी रोहित ध्यानी थल सेना में लेफ्टिनेंट बने। काशीपुर निवासी कान्ता प्रसाद ध्यानी के पुत्र रोहित ध्यानी ने थल सेना में लेफ्टिनेंट बनकर माता-पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया है।



जानकारी देते हुए पिता कान्ता प्रसाद ध्यानी ने बताया कि रोहित ने केन्द्रीय विद्यालय बडोदरा एयर फोर्स स्कूल से कक्षा पांचवी तक और सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल से कक्षा 6 से 12वीं तक की पढाई की। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के दौरान उनका चयन एनडीए में हो गया था। बताया कि रोहित पुणे में एनडीए की ट्रेनिंग के बाद एक साल आइएमए देहरादून से पासिंग आउट परेड में शनिवार को थल सेना के लेफ्टिनेंट बन गए हैं।