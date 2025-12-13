IMA POP: पिता सेना में सूबेदार मेजर, बेटा बना लेफ्टिनेंट; गौरवान्वित हुआ परिवार
उत्तराखंड के बागेश्वर में, एक पिता, जो सेना में सूबेदार मेजर हैं, उस समय बहुत गर्व महसूस हुआ जब उनका बेटा आईएमए पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट बन गया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर। शनिवार सन्यूड़ा गांव के लिए यह गर्व का क्षण लेकर आया। उनके गांव से अमित पहला सेना में अफसर बना है। गांव में खुशी की लहर है तथा मिष्ठान वितरित किया जा रहा है। उनके गांव आने पर स्वागत की भी तैयारी है।
जिले के खुनौली, सन्यूड़ा गांव निवासी अमित कांडपाल, पुत्र सूबेदार मेजर किशोर कांडपाल ने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से अपना कठोर सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। शनिवार को आयोजित पासिंग आउट परेड के उपरांत उन्हें भारतीय सेना की प्रतिष्ठित सिख रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन प्रदान किया गया। उनकी इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा क्षेत्र गौरवाविंत है।
सेना पृष्ठभूमि से आने वाले अमित ने अनुशासन, परिश्रम तथा देशसेवा के संकल्प के साथ यह मुकाम हासिल किया है। उनके पिता सूबेदार मेजर किशोर कांडपाल रानीखेत में नियुक्त हैं। जिससे देशभक्ति और अनुशासन की प्रेरणा अमित को परिवार से ही मिली। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा सेना के विद्यालय से पूरी की। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सीडीएस परीक्षा उत्तीर्ण की।
डेढ़ वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिली है। लेफ्टिनेंट कांडपाल के सेना में कमीशन मिलने की सूचना मिलते ही गांव व क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वजन, शुभचिंतकों तथा स्थानीय लोगों ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अमित युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे। उनकी सफलता पर चंद्रशेखर, महेश कांडपाल, गिरीश, गणेश, कमल कांडपाल, डा. केवलानंद कांडपाल आदि ने हर्ष व्यक्त किया है।
