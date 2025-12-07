भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने उत्तराखंड के आनंद, कड़ी मेहनत से सच हुआ बचपन का सपना
लालकुआं के आनंद नाथ गोस्वामी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बने। उन्होंने बचपन से सेना में अफसर बनने का सपना देखा था। राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआं से 12वीं औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लालकुआं। बिंदुखत्ता के इन्द्रानगर द्वितीय निवासी आनंद नाथ गोस्वामी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। बचपन से ही सेना में अधिकारी बनने के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कड़े संघर्ष और मेहनत का मार्ग चुना और आखिरकार अपनी मंजिल प्राप्त कर ली।
आनंद ने राजकीय इंटर कालेज लालकुआं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके उपरांत उन्होंने एमबीपीजी कालेज हल्द्वानी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। वर्ष 2008 में वह भारतीय सेना में भर्ती हुए और वायु रक्षा रेजीमेंट में अपनी सेवाएं दीं। सेवा के दौरान भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और उच्च पद प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे।
लक्ष्य की राह में आगे बढ़ते हुए आनंद ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा के माध्यम से सेना में कमीशन पास किया। जिसमें उनका चयन अधिकारी पद पर हुआ। उन्होंने अपनी कठोर ट्रेनिंग भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से सफलतापूर्वक पूरी की।
बताया गया कि उन्होंने एसएसबी की तैयारी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देहरादून में शिशिर दीक्षित के मार्गदर्शन में की। उनके पिता नारायण नाथ गोस्वामी स्वयं भी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता गोविंद देवी गृहणी हैं। आनंद की इस कामयाबी पर क्षेत्रवासियों ने गर्व व्यक्त किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित कीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।