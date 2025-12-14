संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। जिला मुख्यालय से लगे बिण गांव निवासी ध्रुव सिंह महर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। वह अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। शनिवार को आईएमए देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करते ही ध्रुव भारतीय सेना के अभिन्न अंग बने।

