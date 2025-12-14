Language
    IMA POP: दादा रह चुके वारंट ऑफ‍िसर और पिता सेना में कर्नल, अब बेटा बना लेफ्टिनेंट

    By Vijay Upreti Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, एक परिवार की तीसरी पीढ़ी ने सेना में अपना योगदान दिया है। दादा वारंट ऑफिसर थे, पिता कर्नल और अब बेटा लेफ्टिनेंट बन गया है। ...और पढ़ें

    ध्रुव सिंह महर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। जागरण

    संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़। जिला मुख्यालय से लगे बिण गांव निवासी ध्रुव सिंह महर भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। वह अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। शनिवार को आईएमए देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करते ही ध्रुव भारतीय सेना के अभिन्न अंग बने।

    ध्रुव के पिता कर्नल महिपाल सिंह महर भी भारतीय सेना की यूनिट 2/5 गोरखा राइफल पर कमीशन प्राप्त कर देश सेवा कर रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ सदस्य उनके दादा वारंट आफिसर नंदन सिंह महर भी भारतीय वायुसेना में सेवा दे चुके हैं। वही उनके बड़े भाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रतीक सिंह महर भारतीय वायुसेना में सेवारत हैं।

    जबकि चाचा कैप्टन केपीएस महर वीएसएम भारतीय नौसेना में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन ने इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए लेफ्टिनेंट ध्रुव महर व उनके परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

