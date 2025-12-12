IMA Passing Out Parade कल, भारतीय सेना को मिलेंगे 491 युवा सैन्य अफसर; थल सेनाध्यक्ष लेंगे परेड की सलामी
IMA passing-out parade schedule देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में कल पासिंग आउट परेड होगी। इस परेड के बाद, 491 युवा सैन्य अफसर भारतीय सेन ...और पढ़ें
गुरुवार को भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित कमान्डेंट परेड में कदमताल करते कैडेट।
जागरण संवाददाता, देहरादून: IMA passing-out parade Date भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) में शनिवार को पासिंग आउट परेड (पीओपी) का आयोजन किया जाएगा।
थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी बतौर रिव्यूइंग अफसर परेड का निरीक्षण करेंगे और पास आउट हो रहे आफिसर कैडेट की सलामी लेंगे।
वह दिसंबर 1984 में आइएमए से पास आउट हुए थे। अब 41 साल बाद वह उसी ऐतिहासिक मैदान पर बतौर रिव्यूइंग अफसर लौट रहे हैं।
525 कैडेट होंगे पासआउट, 491 भारतीय कैडेट
अकादमी के एतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह परेड शुरू होगी। इसके बाद होने वाली पीपिंग और ओथ सेरेमनी के साथ ही कुल 525 आफिसर कैडेट सेना में शामिल होंगे।
इनमें से 491 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि 34 कैडेट 14 मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बनेंगे।
साढ़े 66 हजार से अधिक सैन्य अफसर देने का गौरव
भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना एक अक्टूबर 1932 को हुई थी। अकादमी के पहले बैच से 40 कैडेट पास आउट हुए थे।
पिछले नौ दशक में अकादमी ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता कई गुणा बढ़ा दी है। खास बात यह है कि जुलाई से यहां महिला कैडेटों का भी प्रशिक्षण शुरू हो चुका है।
शनिवार की परेड के साथ ही आइएमए के नाम देश-विदेश की सेनाओं को साढ़े 66 हजार से अधिक सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ जाएगा। इनमें मित्र देशों को दिए गए करीब तीन हजार सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं।
चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा, ट्रैफिक रहेगा डायवर्ट
पासिंग आउट परेड को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अकादमी परिसर और आसपास सेना के जवान तैनात हैं। बाहरी सुरक्षा का जिम्मा दून पुलिस संभालेगी।
परेड के दौरान सुबह छह बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पंडितवाड़ी से प्रेमनगर तक जीरो जोन रहेगा। इस दौरान यातायात को अन्य मार्गों से डायवर्ट किया जाएगा।
