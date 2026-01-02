देहरादून के विकास नगर में कोलतार हाटमिक्स प्लांट के खिलाफ हाई कोर्ट में सुनवाई, एए कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने देहरादून के विकास नगर के बरटोली ग्राम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन कर शीतला नदी नया पुल के पास कोलतार का हाटमिक्स प्लांट के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने हाटमिक्स प्लांट के संचालन पर रोक लगाते हुए एए कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर राज्य सरकार सहित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई को सात जनवरी की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान पीसीबी की ओर से कहा गया कि हाटमिक्स प्लांट नियमों के विपरीत चल रहा है। यह मानकों को पूरा नहीं करता है। बोर्ड इसी सप्ताह संचालक कंपनी को करण बताओ नोटिस जारी कर रहा है।