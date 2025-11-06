त्यूणी में खाई में गिरा पिकअप वाहन, हेल्पर की मौत, चालक घायल
देहरादून के त्यूणी में एक दुखद घटना में, एक पिकअप वाहन खाई में गिरने से हेल्पर की मृत्यु हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन त्यूणी से विकासनगर की ओर जा रहा था जब यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण त्यूणी (देहरादून): बगीचे में गोबर डालकर वापस त्यूणी लौट रहा एक पिकअप लोडर वाहन गुरुवार को अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। जिससे वाहन सवार हेल्पर युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। मृतक की पहचान अरविंद (23 वर्ष) पुत्र वीरेंद्र निवासी छाछुवा भंद्रोली तहसील त्यूणी के रूप में हुई है।
