संवाद सहयोगी, लोहाघाट (चंपावत)। नेपाल सीमा से लगे रौशाल क्षेत्र से मंगलवार सुबह दिल्ली जा रही टैक्सी खाई में गिरने से विवाहिता समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक खुद खाई से निकलकर सड़क तक आया। घायल के अनुसार घास लेकर सड़क पर चल रही महिला को बचाने के प्रयास में वाहन खाई की ओर लुढ़क गया। हादसे से गांव में शोक की लहर है।

लोहाघाट से 38 किमी दूर स्थित डुंगराबोरा से निकली टैक्सी संख्या यूके03 टीए 2479 एक किमी आगे आकर 200 मीटर खाई में गिर गई। हादसे में डुंगराबोरा निवासी चालक 28 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र फकीर राम व कमलेड़ी गांव निवासी 22 वर्षीय मनीषा पत्नी स्व. कमल राम की मौके पर ही मौत हो गई। डुंगराबोरा निवासी 24 वर्षीय घायल विक्रम राम पुत्र सुरेश राम घायल हो गया। घटना के बाद विक्रम खुद खाई से निकलकर सड़क तक आए।

घटना की जानकारी होते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए। प्रशासन की टीम की मौजूदगी में दोनों शवों को खाई से निकाला गया। घायल विक्रम को पहले लोहाघाट, फिर जिला अस्पताल चंपावत लाया गया। शवों का गांव के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पोस्टमार्टम किया गया।