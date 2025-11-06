मसूरी देहरादून रोड पर हादसा, खाई में गिरी मोटर साइकिल; एक की मौत

जागरण संवाददाता, मसूरी। मसूरी देहरादून मुख्य सड़क मार्ग पर गालोगीधार पर अनियंत्रित मोटरसाइकिल सड़क से बाहर लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिरी। मोटरसाइकिल पर पिता पुत्र सवार थे। पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

सूचना मिलने पर मौके पुलिस पहुंची और फायर सर्विस टीमों ने घायल को खाई से निकल कर देहरादून अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है दोनों पिता पुत्र रंगाई पुताई का काम करते थे।

