हरियाणा के युवक की संदिग्ध हालात में मौत, महिला मित्र के साथ आया था ऋषिकेश घूमने

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: तपोवन के एक होटल में ठहरे हरियाणा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपनी एक महिला मित्र के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। पुलिस ने स्वजनों को घटना की जानकारी दी है।

टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाने के तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीन रावत ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे होटल लेजर केव तपोवन से सूचना मिली कि होटल में ठहरे यात्री 28 वर्षीय अंशुल नेहरा पुत्र सुनील कुमार नेहरा निवासी इंद्रपुरी लोहारू रोड पिलानी, जिला झुंझुनू हरियाणा की सुबह करीब साढ़े आठ बजे तबीयत खराब हो गई।