हरियाणा के युवक की संदिग्ध हालात में मौत, महिला मित्र के साथ आया था ऋषिकेश घूमने
ऋषिकेश के तपोवन स्थित एक होटल में हरियाणा निवासी 28 वर्षीय अंशुल नेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपनी महिला मित्र के साथ घूमने आया था। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: तपोवन के एक होटल में ठहरे हरियाणा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपनी एक महिला मित्र के साथ ऋषिकेश घूमने आया था। पुलिस ने स्वजनों को घटना की जानकारी दी है।
टिहरी जिले के मुनिकीरेती थाने के तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीन रावत ने बताया कि रविवार सुबह करीब 11 बजे होटल लेजर केव तपोवन से सूचना मिली कि होटल में ठहरे यात्री 28 वर्षीय अंशुल नेहरा पुत्र सुनील कुमार नेहरा निवासी इंद्रपुरी लोहारू रोड पिलानी, जिला झुंझुनू हरियाणा की सुबह करीब साढ़े आठ बजे तबीयत खराब हो गई।
वह भिवानी, हरियाणा निवासी एक महिला मित्र के साथ घूमने के लिए तपोवन आया था। तबीयत खराब होने पर होटल के कर्मचारी और उसकी मित्र अंशुल को एंबुलेंस से सरकारी अस्पताल ऋषिकेश ले गए। डाक्टरों ने अंशुल को मृत घोषित कर दिया।
चौकी प्रभारी ने बताया कि अंशुल के स्वजनों को सूचित कर दिया गया है।शव को उप जिला अस्पताल ऋषिकेश की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के आने के आने पर पंचनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। बताया कि मौत किन परिस्थिति में हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इसका पता चल पाएगा।
