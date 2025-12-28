Language
    जीरकपुर में BBMB के रिटायर अधिकारी ने 78 साल की उम्र में की आत्महत्या, सोसाइटी की 7वीं मंजिल से लगाई छलांग

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:36 PM (IST)

    बीबीएमबी के सेवा मुक्त अधिकारी 78 वर्षीय बुजुर्ग ने सोसाइटी की सातवीं मंजिल से छलांग लगाकर जीवनलीला की समाप्त।

    जागरण संवाददाता, जीरकपुर। जीरकपुर स्थित रॉयल एस्टेट सोसाइटी में रविवार दोपहर को एक दुखद घटना सामने आई, जहां 78 वर्षीय बुजुर्ग पुष्पिंदर सिंह तुलसी ने टावर नंबर 22 की सातवीं मंजिल से छलांग लगा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक फ्लैट नंबर 505 टावर नंबर 21 के पांचवें फ्लोर के निवासी थे जो कि हाल में चंडीगढ़ के एक ओल्ड एज होम में रह रहे थे और बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) से सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त थे।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुष्पिंदर सिंह की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो चुका था। हाल ही में उनके बेटे नवदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटे थे। घटना वाले दिन पुष्पिंदर सिंह ने बेटे से यह कहकर घर से निकलने की बात कही थी कि वे फ्लैट पर प्लंबर का काम करवाने जा रहे हैं।

    बताया गया है कि वे सोसाइटी में आकर सातवीं मंजिल पर पहुंचे और वहां से छलांग लगा दी। सामने स्थित टावर नंबर 11 की बालकनी में मौजूद महिला ने उन्हें छलांग लगाते देखा और रुकने के लिए चिल्लाकर कहा, लेकिन तब तक वे छलांग लगा चुके थे। सातवीं मंजिल से गिरने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    आसपास के लोगों ने बताया कि पुष्पिंदर सिंह एक जिंदा दिल इंसान थे और वह जब रॉयल एस्टेट सोसाइटी में रहते थे उस समय वह सुबह और शाम गुरु घर भी जाते थे। स्थानीय निवासियों ने बताया कि उनका किसी से भी कोई वैर नहीं था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वह सीनियर सिटीजन फॉर्म की मीटिंग भी समय-समय पर अटेंड करते रहते थे।

    घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। शव को डेराबस्सी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।