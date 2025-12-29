आरोपित खंड शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित, 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने किया था गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : हरिद्वार जनपद के बहादराबाद विकासखंड में रिश्वत प्रकरण में रंगेहाथों गिरफ्तार किए गए खंड शिक्षा अधिकारी बृजपाल सिंह राठौड़ के खिलाफ शासन ने कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम की ओर से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाने के बाद आरोपित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

यह कार्रवाई उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के तहत विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए की गई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत की संस्तुति पर शासन ने आदेश जारी किए। शासन स्तर पर की गई कार्रवाई के तहत खंड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद का प्रभार राजकीय इंटर कालेज गैंडीखाता के प्रधानाचार्य को सौंप दिया गया है, ताकि विकासखंड में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य सुचारु रूप से चलते रहें और विद्यार्थियों के हित प्रभावित न हों। विजिलेंस की ओर से दर्ज मुकदमे में आरोपित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई भी जारी है।