    जम्मू-कश्मीर एसीबी की कार्रवाई, अनंतनाग डीसी कार्यालय में रिश्वत लेते हेल्पर को रंगे हाथों पकड़ा

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अनंतनाग डीसी कार्यालय में कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए एक हेल्पर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एस ...और पढ़ें

    यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की सक्रियता को दर्शाती है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में रिश्वत लेते हुए ग्रामीण विकास विभाग के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया।

    आरोपी की पहचान मंजूर अहंगर पुत्र मोहम्मद रफीक निवासी सरंदू अछाबल अनंतनाग के रूप में हुई है। वह ग्रामीण विकास विभाग में हेल्पर के तौर पर काम करता था।

    एसीबी के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी ने एक शिकायतकर्ता से सरकारी काम करने के लिए 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर, सही जांच के बाद एक जाल बिछाया गया।

    शिकायतर्कता द्वारा सूचित किए जाने पर एसीबी की टीम डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में घुसी और शिकायतर्कता द्वारा आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उसके पास से रिश्वत के पैसे बरामद किए गए।

    अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।