Haldwani: प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, रास्ते में कार से उतरी... और गुस्से में तोड़े प्रेमी की कार के शीशे

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: नैनीताल से घूमकर ऊधम सिंह नगर वापस जा रहे प्रेमी-प्रेमिका के बीच हल्द्वानी में लड़ाई हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर प्रेमिका ने प्रेमी के वाहन के शीशे में पत्थर मार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और शांति भंग में चालान कर दिया।

लिव इन में रहते हैं दोनों पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात रामपुर रोड में प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच मामूली कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रेमिका ने प्रेमी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है दोनों यूएस नगर के रुद्रपुर में दो वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं।