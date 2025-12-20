Haldwani: प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा, रास्ते में कार से उतरी... और गुस्से में तोड़े प्रेमी की कार के शीशे
नैनीताल से लौट रहे प्रेमी-प्रेमिका के बीच हल्द्वानी में विवाद हो गया। गुस्से में प्रेमिका ने प्रेमी की गाड़ी के शीशे पत्थर से तोड़ दिए। पुलिस ने मौके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: नैनीताल से घूमकर ऊधम सिंह नगर वापस जा रहे प्रेमी-प्रेमिका के बीच हल्द्वानी में लड़ाई हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर प्रेमिका ने प्रेमी के वाहन के शीशे में पत्थर मार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया और शांति भंग में चालान कर दिया।
लिव इन में रहते हैं दोनों
पुलिस के अनुसार, शुक्रवार रात रामपुर रोड में प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच मामूली कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रेमिका ने प्रेमी की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। बताया जा रहा है दोनों यूएस नगर के रुद्रपुर में दो वर्ष से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं।
किसी बात को लेकर हुई बहस
शुक्रवार की दोपहर प्रेमी अपनी गाड़ी लेकर प्रेमिका को नैनीताल की तरफ घुमाने लाया था। दोनों शाम को घर आ रहे थे तो इस बीच गाड़ी में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई।
गुस्से में पत्थर से कार के शीशे तोड़
इतने में रामपुर रोड पर प्रेमिका गाड़ी से उतरी और प्रेमी पर चिल्लाने लगी। साथ ही गुस्से में गाड़ी पर पत्थर मारकर उसके शीशे तोड़ दिए।
पुलिस ने किया दोनों का चालान
पुलिस ने बीच-बचाव कर दोनों को समझाया। कोतवाली थानाध्यक्ष विजय मेहता ने बताया कि दोनों शांतिभंग में चालान कर उनकी काउंसिलिंग करके रुद्रपुर भेज दिया है।
