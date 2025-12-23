उत्तराखंड में उपनल कर्मियों को बड़ी राहत, 2018 तक तैनात कर्मचारियों को मिल सकता है समान पद व समान वेतन
उत्तराखंड सरकार उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत दे सकती है। वर्ष 2018 तक उपनल के माध्यम से तैनात कर्मचारियों को ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: प्रदेश में उपनल के जरिये सरकारी विभागों में कार्य कर रहे कार्मिकों को सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके तहत वर्ष 2018 तक उपनल के जरिये तैनात कर्मचारियों को समान पद, समान वेतन दिया जा सकता है। इसके लिए सभी विभागों से इस अवधि तक तैनात सभी उपनल कर्मियों का ब्योरा तलब किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे तकरीबन 15 हजार से अधिक उपनल कर्मी लाभान्वित हो सकते हैं।
सोमवार को सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाल सभागार में उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन देने के संबंध में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई।
बैठक में उपनल कर्मियों को समान पद समान वेतन देने के संबंध में चर्चा हुई। सूत्रों की मानें तो बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इसमें न्यूनतम सेवा की समय-सीमा तय नहीं की जा जाएगी।
वर्ष 2018 तक जितने कार्मिक भी उपनल के जरिये विभिन्न विभागों में तैनात हुए हैं, उनको समान पद समान वेतन के दायरे में लिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों से उपनल के जरिये तैनात कर्मियों की वास्तविक संख्या लेने का निर्णय लिया गया।
विभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने यहां तैनात उपनल कर्मियों की विस्तृत जानकारी दें। यह भी बताया जाए कि वे किस श्रेणी के पदों के सापेक्ष कार्य कर रहे हैं।
गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय विभिन्न विभागों में उपनल के जरिये 20 हजार से अधिक कार्मिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये समूह ख से लेकर घ तक के पदों पर कार्यरत हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।