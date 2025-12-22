Language
    Almora: मुख्यमंत्री धामी बोले, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की ओर बढ़ा रहे कदम

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए मानसखंड (कुमाऊं) की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को संव

    Hero Image

    ताड़ीखेत के श्रद्धानंद मैदान में आयोजित सभा में मौजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी। 

    संवाद सहयोगी, जागरण रानीखेत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए केदारखंड (गढ़वाल) की तर्ज पर मानसखंड (कुमाऊं) की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को संवारा जा रहा है।

    ऐतिहासिक मंदिरों का जीर्णोद्धार व सुंदरीकरण कराया जा रहा है। कहा कि देवभूमि का देवत्व बचाने के लिए राज्य सरकार को कसर नहीं छोड़ेगी। देवभूमि में मुगल और जिहाद मानसिकता को पनपने दिया जाएगा।

    राज्य के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने के मकसद से सरकार बहुद्देशीय शिविर, तहसील दिवस, जन जन की सरकार जन जन के द्वार आदि कार्यक्रम चला रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में उत्तराखंड विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा। देश की कई वरीयता सूचियों में राज्य अग्रणी है। रिवर्स पलायन में 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी।

    स्वास्थ्य, शिक्षा पेयजल योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। अल्मोड़ा जनपद में हजारों करोड़ की लागत से नए मोटरमार्ग निर्माण तथा सुधारीकरण का कार्य चल रहा है। अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ने के साथ 36 नए आईसीयू स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जिलेभर में लगभग 77 करोड रुपये की योजनाओं का शिलान्यास भी किया।

    सीएम धामी ताड़ीखेत के श्रद्धानंद मैदान में सोमवार को जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत सभा में बोल रहे थे। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई योजनाएं चलाई गई हैं। सरकारी सेवाओं में तीस प्रतिशत आरक्षण, उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को सुविधा, 1.68 लाख लखपति दीदी बन इतिहास रचा।

    रोजगार के लिए भी कई योजनाएं शुरू की हैं। पलायन को रोकने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। रिवर्स पलायन में 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

