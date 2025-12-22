अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का शानदार आगाज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। स्टेडियम में उत्साह और खेल भावना का माहौल देखने को मिला।

सांसद खेल महोत्सव में कुमाऊं मंडल के विभिन्न जनपदों बागेश्वर, चम्पावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिताओं के तहत बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

सीएम ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।