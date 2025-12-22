Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का शानदार आगाज, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:14 AM (IST)

    अल्मोड़ा में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम में आयोजित इस ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ, मुख्यमंत्री धामी ने किया उद्घाटन।

    जागरण संवाददाता, अल्मोड़ा। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेमवती नंदन बहुगुणा खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। स्टेडियम में उत्साह और खेल भावना का माहौल देखने को मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सांसद खेल महोत्सव में कुमाऊं मंडल के विभिन्न जनपदों बागेश्वर, चम्पावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिताओं के तहत बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

    सीएम ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह


    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं और राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

    खेल संस्कृति को नई दिशा मिलने की उम्मीद


    कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, खेल संघों के पदाधिकारी, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।