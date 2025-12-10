वन्यजीवों के हमले में मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेंगे 10 लाख रुपए, शासन ने जारी की अधिसूचना
राज्य ब्यूरो, देहरादून। अब उत्तराखंंड में वन्यजीवों के हमले में मौत पर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। शासन ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इस बाबत घोषणा की थी।
जंगली जानवरों के बढ़ रहे हमले, गहरी नींद में सरकार: गोदियाल
देहरादून : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य के पर्वतीय जनपदों में गुलदार और भालू के बढ़ते हमलों पर प्रदेश सरकार को घेरा और सवाल किया कि आखिर कब तक ग्रामीण एक के बाद एक अपना जीवन गंवाते रहेंगे।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर बयान जारी किया। कहा, तारीखें गईं, दिन बीतते गए, महीने गुजर गए लेकिन उत्तराखंड के हालात जस के तस हैं। जंगली जानवरों के हमलों में लगातार तेजी से इज़ाफा हो रहा है, मगर सरकार अब भी गहरी नींद में सोई हुई है। जैसे जनता की पीड़ा से उसे कोई सरोकार ही नहीं है।
उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला कि उन्होंने सांकेतिक रूप से नकली बंदूक उठाई तो विवेकहीन लोग शोर मचाने लगे। उन्हें कटघरे में खड़ा करने के बजाए यह लोग जंगली जानवरों को लेकर सरकार को आइना दिखाते हैं। उन्होंने मंगलवार को चंपावत जनपद के लोहाघाट निवासी देव सिंह अधिकारी को घर के आंगन से ही गुलदार का निवाला बनने पर गहरा दुख व्यक्त किया। कहा, आखिर सरकार कब चिंतित होगी। लगता है कि सरकार उत्तराखंडवासियों के धैर्य की परीक्षा ले रही है।
