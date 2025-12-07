Bear Attack: पिथौरागढ़ में बाजार गई महिलाओं का पीछा करने लगा भालू, इस तरह बचाई जान
पिथौरागढ़ में बाजार जा रही महिलाओं का एक भालू ने पीछा किया। महिलाओं ने शोर मचाकर और स्थानीय लोगों की मदद से अपनी जान बचाई। वन विभाग ने लोगों को सतर्क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, थल । चौसाला गांव में भालू दिखाई देने से ग्रामीण खौफजदा हैं। बाजार से घर लौटते समय महिलाओं को रास्ते में भालू दिखाई दिया। भयभीत महिलाओं ने एक पेड़ की आड़ में छिपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई।
चौसाला गांव निवासी कला कार्की, सरिता कार्की व कुछ अन्य महिलाएं पांखू बाजार से घर को लौट रही थीं। इस बीच उन्हें रास्ते से दो सौ मीटर ऊपर पहाड़ी पर भालू बैठा हुआ दिखाई दिया। इससे महिलाएं डर के मारे भयभीत हो गई और एक पेड़ की आड़ में जाकर छिप गईं।
काफी देर बाद भालू को ऊपर की ओर घने जंगल में चले जाने से उन्होंने राहत की सांस ली और खतरा देखकर घर की ओर दौड़ लगाई। भालू दिखाई देने की खबर मिलते ही क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। चौसाला गांव के ग्राम प्रधान सुनील सिंह कार्की ने वन विभाग से ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की है।
