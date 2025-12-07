Bear Attack: पिथौरागढ़ में बाजार गई महिलाओं का पीछा करने लगा भालू, इस तरह बचाई जान

संवाद सूत्र, थल । चौसाला गांव में भालू दिखाई देने से ग्रामीण खौफजदा हैं। बाजार से घर लौटते समय महिलाओं को रास्ते में भालू दिखाई दिया। भयभीत महिलाओं ने एक पेड़ की आड़ में छिपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई।

चौसाला गांव निवासी कला कार्की, सरिता कार्की व कुछ अन्य महिलाएं पांखू बाजार से घर को लौट रही थीं। इस बीच उन्हें रास्ते से दो सौ मीटर ऊपर पहाड़ी पर भालू बैठा हुआ दिखाई दिया। इससे महिलाएं डर के मारे भयभीत हो गई और एक पेड़ की आड़ में जाकर छिप गईं।