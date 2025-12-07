Language
    Bear Attack: पिथौरागढ़ में बाजार गई महिलाओं का पीछा करने लगा भालू, इस तरह बचाई जान

    By Vijay Upreti Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    पिथौरागढ़ में बाजार जा रही महिलाओं का एक भालू ने पीछा किया। महिलाओं ने शोर मचाकर और स्थानीय लोगों की मदद से अपनी जान बचाई। वन विभाग ने लोगों को सतर्क ...और पढ़ें

    पेड़ की आड़ में छिपकर चौसाला गांव की महिलाओं ने बचाई भालू से जान. Jagran

    संवाद सूत्र, थल । चौसाला गांव में भालू दिखाई देने से ग्रामीण खौफजदा हैं। बाजार से घर लौटते समय महिलाओं को रास्ते में भालू दिखाई दिया। भयभीत महिलाओं ने एक पेड़ की आड़ में छिपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चौसाला गांव निवासी कला कार्की, सरिता कार्की व कुछ अन्य महिलाएं पांखू बाजार से घर को लौट रही थीं। इस बीच उन्हें रास्ते से दो सौ मीटर ऊपर पहाड़ी पर भालू बैठा हुआ दिखाई दिया। इससे महिलाएं डर के मारे भयभीत हो गई और एक पेड़ की आड़ में जाकर छिप गईं।

    काफी देर बाद भालू को ऊपर की ओर घने जंगल में चले जाने से उन्होंने राहत की सांस ली और खतरा देखकर घर की ओर दौड़ लगाई। भालू दिखाई देने की खबर मिलते ही क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। चौसाला गांव के ग्राम प्रधान सुनील सिंह कार्की ने वन विभाग से ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की है।

