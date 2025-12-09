Dehradun: चोरों ने खाली किया ठेकेदार का घर, गहने-नकदी तो चुराई साथ में काजू-बादाम के डिब्बे और ले गए कार भी

जागरण संवाददाता, देहरादून: बंजारावाला स्थित सरकारी कांट्रेक्टर के घर को खंगालते हुए चोर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने, नकदी व सामान चुरा ले गए। जाते-जाते चोर उनके आंगन में खड़ी मारुति कार को भी ले गए।

सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हो गए। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए दो चोर बैगनआर कार से आए। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता उदित गुप्ता निवासी स्वास्तिक प्लाजा के निकट बंजारावाला ने बताया कि वह सरकारी कांट्रेक्टर हैं। सात दिसंबर को वह काम के सिलसिले में चंपावत गए थे। पत्नी भी बच्चों समेत मायके चंद्रबनी चली गई।

घर पर कोई सदस्य न होने का फायदा उठाते हुए चोर मुख्य गेट का ताला तोड़ा और दो चोर रात करीब 11:30 बजे घर में दाखिल हो गए। चोरों ने उनके बगल वाले घर का गेट बाहर से बंद कर दिया, ताकि भनक लगने पर वह घर से बाहर न निकल पाए।