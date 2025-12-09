Dehradun: चोरों ने खाली किया ठेकेदार का घर, गहने-नकदी तो चुराई साथ में काजू-बादाम के डिब्बे और ले गए कार भी
देहरादून के बंजारावाला में एक सरकारी ठेकेदार के घर से चोर लाखों के गहने, नकदी और सामान चुरा ले गए। चोर उनके आंगन में खड़ी मारुति कार भी ले गए। सीसीटीव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: बंजारावाला स्थित सरकारी कांट्रेक्टर के घर को खंगालते हुए चोर लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने, नकदी व सामान चुरा ले गए। जाते-जाते चोर उनके आंगन में खड़ी मारुति कार को भी ले गए।
सीसीटीवी फुटेज में चोर कैद हो गए। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए दो चोर बैगनआर कार से आए। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता उदित गुप्ता निवासी स्वास्तिक प्लाजा के निकट बंजारावाला ने बताया कि वह सरकारी कांट्रेक्टर हैं। सात दिसंबर को वह काम के सिलसिले में चंपावत गए थे। पत्नी भी बच्चों समेत मायके चंद्रबनी चली गई।
घर पर कोई सदस्य न होने का फायदा उठाते हुए चोर मुख्य गेट का ताला तोड़ा और दो चोर रात करीब 11:30 बजे घर में दाखिल हो गए। चोरों ने उनके बगल वाले घर का गेट बाहर से बंद कर दिया, ताकि भनक लगने पर वह घर से बाहर न निकल पाए।
शिकायतकर्ता ने बताया कि चोरों ने करीब दो घंटे आराम से पूरा घर खंगाला। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। घर की अलमारी में रखे सोने व चांदी के सभी गहने, कुछ नकदी, कंबल, काजू-बादाम के डिब्बे ले गए।
अलमारी में ही कार की चाभी रखी हुई थी। चोर जाते-जाते कार भी ले गए। आठ दिसंबर को उन्हें चोरी की सूचना मिली तो उन्होंने 112 और पटेलनगर कोतवाली में शिकायत दी। पटेलनगर कोतवाली, फारेंसिक व एसओजी की टीम जांच के लिए पहुंची।
सीओ पटेलनगर अंकित कंडारी ने भी मौके का जायजा लिया। सीओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है।
