टूटी बिजली विभाग की नींद! 18 माह बाद अब 7 महीने में लगाने होंगे पौने चार लाख स्मार्ट मीटर

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बिजली चोरी, मनमाने ढंग से बिलिंग करने जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर न सिर्फ कार्यदायी संस्था लापरवाही बरत रही है बल्कि विभागीय अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। करीब डेढ़ वर्ष में सिर्फ 12 प्रतिशत ही स्मार्ट मीटर लगाए गए।

इन्हें लगाने की निर्धारित समयवधि अवधि सात माह में पूरी हो रही है, लेकिन पौने चार लाख मीटर लगना शेष हैं। अधिकारियों का दावा है कि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करा लेंगे, लेकिन कैसे इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं हैं। आठ अगस्त 2024 को कार्यदायी संस्था इंटेली स्मार्ट ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय से मीटर लगाने की शुरुआत की थी।

जुलाई 2026 तक शतप्रतिशत मीटर लगाने की समयवधि तय की गई हैं। जिले में चार लाख 28 हजार 484 मीटर लगाए जाने हैं लेकिन उसके बाद भी कर्मचारी मनमाने ढंग से मीटर लगा रहे हैं। जिस वजह से अब तक सिर्फ 52 हजार 690 मीटर ही लगाए जा सके हैं। मीटर लगाने पर बरती जा रही लापरवाही पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह से लेकर विभागीय उच्च अधिकारी भी इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है।

अब सात माह में 88 प्रतिशत मीटर लगाना संस्था के लिए लगभग असंभव है। जलालाबाद डिवीजन मीटर लगाने में सबसे पीछे हैं। वहां 96 हजार 685 मीटर लगाए जाने हैं जबकि अभी तक तीन हजार 501 मीटर ही लगाए गए हैं। हालांकि डिवीजन द्वितीय में स्थिति कुछ हद तक ठीक है। यहां 85 हजार 130 मीटर लगाए जाने हैं।