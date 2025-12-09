Language
    टूटी बिजली विभाग की नींद! 18 माह बाद अब 7 महीने में लगाने होंगे पौने चार लाख स्मार्ट मीटर

    By Ajay Yadav Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 11:54 PM (IST)

    शाहजहांपुर में बिजली विभाग जागा! 18 महीने बाद, अब 7 महीने में पौने चार लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। यह कदम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बिजली चोरी, मनमाने ढंग से बिलिंग करने जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर न सिर्फ कार्यदायी संस्था लापरवाही बरत रही है बल्कि विभागीय अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे। करीब डेढ़ वर्ष में सिर्फ 12 प्रतिशत ही स्मार्ट मीटर लगाए गए।

    इन्हें लगाने की निर्धारित समयवधि अवधि सात माह में पूरी हो रही है, लेकिन पौने चार लाख मीटर लगना शेष हैं। अधिकारियों का दावा है कि निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करा लेंगे, लेकिन कैसे इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं हैं। आठ अगस्त 2024 को कार्यदायी संस्था इंटेली स्मार्ट ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय से मीटर लगाने की शुरुआत की थी।

    जुलाई 2026 तक शतप्रतिशत मीटर लगाने की समयवधि तय की गई हैं। जिले में चार लाख 28 हजार 484 मीटर लगाए जाने हैं लेकिन उसके बाद भी कर्मचारी मनमाने ढंग से मीटर लगा रहे हैं। जिस वजह से अब तक सिर्फ 52 हजार 690 मीटर ही लगाए जा सके हैं। मीटर लगाने पर बरती जा रही लापरवाही पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह से लेकर विभागीय उच्च अधिकारी भी इसको लेकर नाराजगी जता चुके हैं लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है।

    अब सात माह में 88 प्रतिशत मीटर लगाना संस्था के लिए लगभग असंभव है। जलालाबाद डिवीजन मीटर लगाने में सबसे पीछे हैं। वहां 96 हजार 685 मीटर लगाए जाने हैं जबकि अभी तक तीन हजार 501 मीटर ही लगाए गए हैं। हालांकि डिवीजन द्वितीय में स्थिति कुछ हद तक ठीक है। यहां 85 हजार 130 मीटर लगाए जाने हैं।

    अब तक 31 हजार 156 मीटर लगाए जा चुके हैं। डिवीजन प्रथम में 83 हजार 582 के सापेक्ष सात हजार 501, पुवायां डिवीजन में 96 हजार 316 मीटर लगाए जाने हैं जबकि सात हजार 472 व तिलहर डिवीजन में 66 हजार 771 मीटर लगाए जाने हैं जबकि तीन हजार 60 मीटर ही लग सके।

     

    स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर संस्था के ठेकेदारों को लगातार दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं। उच्चाधिकारी भी इसको लेकर गंभीर है। यदि निर्धारित समय में मीटर नहीं लगाए गए तो आगे कार्रवाई भी होगी।

    - सुभाष कुमार, अधिशासी अभियंता मीटर


