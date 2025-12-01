पुवायां का सफर होगा महंगा! रजऊ में देना होगा Toll Tax, शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा तैयार

संवाद सूत्र, जागरण, सिंधौली। शाहजहांपुर से पुवायां जाने वालों का सफर महंगा होगा। शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर रजऊ गांव के पास टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गया है। एक वर्ष बाद नए साल से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है।

टोल प्लाजा का निर्माण हुआ पूरा, जनवरी से शुरू हो सकता है संचालन

लखनऊ से पलिया को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हरदोई व शाहजहांपुर होकर किया गया है। घनी आबादी व व्यस्त क्षेत्रों में बाईपास बनाए गए हैं। जबकि चिनौर से खुटार तक मार्ग का चौड़ीकरण भी किया गया है। इससे न सिर्फ सफर आरामदेय हुआ है बल्कि जाम की समस्या से भी राहत मिली है। सिंधौली के रजऊ व खुटार के मुरादपुर में टोल बनाया गया है। जिसका निर्माण मथुरा की एसआरएससी लिमिटेड ने पूरा करा दिया है।