    पुवायां का सफर होगा महंगा! रजऊ में देना होगा Toll Tax, शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा तैयार

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:49 AM (IST)

    शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर रजऊ गांव के पास टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गया है, जिसका संचालन नए साल से शुरू होने की संभावना है। इससे पुवायां जाने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, क्योंकि टोल टैक्स देना होगा। हालांकि, स्थानीय निवासियों और कुछ वाहनों को छूट मिलेगी। राजमार्ग के चौड़ीकरण से यात्रा आरामदायक हो गई है, लेकिन टोल लगने से दैनिक यात्रियों को परेशानी होगी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, सिंधौली। शाहजहांपुर से पुवायां जाने वालों का सफर महंगा होगा। शाहजहांपुर-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर रजऊ गांव के पास टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गया है। एक वर्ष बाद नए साल से इसका संचालन शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार किया जा रहा है।

    टोल प्लाजा का निर्माण हुआ पूरा, जनवरी से शुरू हो सकता है संचालन


    लखनऊ से पलिया को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हरदोई व शाहजहांपुर होकर किया गया है। घनी आबादी व व्यस्त क्षेत्रों में बाईपास बनाए गए हैं। जबकि चिनौर से खुटार तक मार्ग का चौड़ीकरण भी किया गया है। इससे न सिर्फ सफर आरामदेय हुआ है बल्कि जाम की समस्या से भी राहत मिली है। सिंधौली के रजऊ व खुटार के मुरादपुर में टोल बनाया गया है। जिसका निर्माण मथुरा की एसआरएससी लिमिटेड ने पूरा करा दिया है।

    टोल चालू होने से बढ़ जाएगा रोडवेज व ईबसों का किराया

    कंपनी के स्थानीय परियोजना प्रभारी अभिषेक व प्रताप ने बताया निर्माण का कोई भी कार्य अवशेष नहीं है। इसके पास में ही धर्मकांटा निर्माण किया जा रहा है। यह भी दिसंबर में बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। फर्म इसे एनएचएआ को हैंडओवर कर देगी। जिसके बाद एनएचएआ निविदा निकालकर संचान कराएगी। इस पूरी प्रक्रिया में एक माह का समय लग सकता है। टोल प्लाजा संचालित होने पर शहर से पुवायां जाने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रोडवेज व ई−बसों का किराया भी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कत दैनिक यात्रियों को होगी। हालांकि एनएचएआ के नियमानुसार इसके दायरे में आने वाले कुछ गांव, दोपहिया वाहन व आपास सेवा वाले वाहन टोल मुक्त रहेंगे।