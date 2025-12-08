जम्मू में मवेशी चोरी की घटनाएं बढ़ी; तस्करों के हौसले बुलंद, पुलिस पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचाते
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू शहर व उसके ग्रामीण इलाकों में इन दिनों मवेशी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हालात यह हैं कि कई क्षेत्रों में लोग रातभर पहरा देने को मजबूर हैं।
मवेशी तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे न सिर्फ मवेशी चुरा रहे हैं, बल्कि रोकने की कोशिश करने पर लोगों और पुलिस टीमों पर हमला करने से भी नहीं हिचक रहे। इन घटनाओं ने एक बार फिर जम्मू की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
लोगों का कहना है कि मवेशी चोरी की वारदातें पिछले दो महीनों में तेजी से बढ़ी हैं। तस्कर सुनसान क्षेत्रों, मवेशीबाड़े या खेतों में बंधे मवेशियों को रात के अंधेरे में उठाकर ले जाते हैं। पुलिस द्वारा की जा रही गश्त और लगातार चल रहे सख्ती अभियान के बावजूद तस्करों के मंसूबों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, इन तस्करी गिरोहों की नजरें सर्दियों के मौसम में बढ़ी मांस की मांग पर टिकी रहती हैं। कश्मीर घाटी में तापमान गिरते ही मांस की खपत बढ़ जाती है, जिससे तस्कर चोरी किए गए मवेशियों को घाटी तक पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। कई बार पुलिस ने ऐसे वाहनों को पकड़ा है, जिनमें चोरी के मवेशी कश्मीर की ओर ले जाए जा रहे थे।
लोगों का कहना है कि पहले ये घटनाएं कभी-कभार होती थीं, लेकिन अब यह एक संगठित नेटवर्क की तरह दिखाई देता है। रात के समय संदिग्ध वाहनों की आवाजाही इन आरोपों को और पुख्ता करती है। लोग डर के चलते अपने मवेशियों को घरों के पास ही बांधने लगे हैं, बावजूद इसके तस्करों के दुस्साहस कम नहीं हुए हैं।
वहीं, पुलिस का कहना है कि कई इलाकों में विशेष टीमों को लगाया गया है और नाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस गिरोह की पूरी कड़ी का पर्दाफाश कर दिया जाएगा।
हाल की कुछ मवेशी चोरी की घटनाएं
- बठिंडी इलाके से एक मवेशी डायरी फार्म से मवेशी चोर 28 मवेशियों को चुरा कर फरार हो गए थे।
- दोमाना के मढ़ में खेत में बंधे तीन बैल ट्रक में लादकर फरार हुए तस्कर।
- बिश्नाह में गश्त कर रही पुलिस टीम पर पथराव कर तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।
- आरएसपुरा, मीरा साहिब में एक सप्ताह में तीन मवेशी चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है।
एसपी रूरल बृजेश शर्मा ने बताया कि मवेशी चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। कई इलाकों में रात की गश्त बढ़ाई गई है और विशेष निगरानी दल तैनात किए गए हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस संगठित तस्करी नेटवर्क को धर दबोचा जाएगा। लोगों से भी अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें।
