Uttarakhand Gold Silver Rate: सोने-चांदी के दाम में फिर उछाल, गोल्ड 3,480 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ महंगा

जागरण संवाददाता, देहरादून: मांगलिक कार्यों के इस सीजन में एक बार फिर सोना-चांदी की कीमतों में उछाल आया है। दो हफ्ते में सोने में 3,480 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी में 9,700 रुपये प्रतिकिलो की बढ़ोतरी हुई है।

लगातार बढ़ रहे दाम के चलते लोगों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि आने वाले समय में दाम और भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में यही खरीदारी के लिए बेहतर समय है।

एक नवंबर से विवाह और मांगलिक कार्यों का सीजन शुरू हो चुका है। शहर की बात करें तो तकरीबन 1100 छोटे बड़े ज्वेलर्स हैं। ज्वेलरी बनवाने के लिए अधिकतर लोग 22 कैरेट सोना खरीदते हैं।

सर्राफा मंडल देहरादून के अनुसार, इस महीने 15 नवंबर को 22 कैरेट सोना 1,15,870 रुपये प्रति दस ग्राम से बढ़कर शुक्रवार को 1,19,350 पहुंच चुका है। इसी तरह चांदी 1,58,800 रुपये प्रतिकिलो से बढ़कर 1,68,500 रुपये रहा।

सर्राफा मंडल देहरादून के अध्यक्ष सुनील मेसोन का कहना है कि जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ज्वेलरी खरीदने के लिए यह अच्छा मौका है। जिनके घर में एक-दो माह बाद शादी होनी है, वह इन दिनों ज्वेलरी बुक करने आ रहे हैं।