उत्तराखंड में बस टिकट पर भारी छूट, आनलाइन बुकिंग से पाएं 10 प्रतिशत की बचत

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: परिवहन निगम की बसों में अब किसी भी शहर में आने व जाने के लिए आनलाइन टिकट बुक करने पर किराये में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, एक तरफ के टिकट के लिए ग्रुप बुकिंग (अधिकतम छह टिकट) कराने पर चौथे टिकट से किराये में 10 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना शुरू हो गई है।



परिवहन निगम की मई माह में हुई बैठक में लीन सीजन यानी जनवरी से मार्च और अगस्त, सितंबर व दिसंबर की अवधि में निगम की बसों के किराये में छूट देने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी।

इस क्रम में अब परिवहन निगम ने 28 नवंबर से सभी बसों की आनलाइन टिकट बुकिंग में ग्रुप टिकट डिस्काउंट और रिटर्न जर्नी डिस्काउंट योजना शुरू कर दी है।



निगम के महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह ने बताया कि निगम की किसी भी प्रकार की सेवा में यदि यात्री किसी गंतव्य के साथ वापसी का टिकट बुक करता है तो उसे किराये में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।