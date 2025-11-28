Language
    उत्तराखंड में बस टिकट पर भारी छूट, आनलाइन बुकिंग से पाएं 10 प्रतिशत की बचत

    By Vikas Gusain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:31 PM (IST)

    उत्तराखंड परिवहन निगम ने यात्रियों के लिए एक लाभकारी योजना शुरू की है। अब आनलाइन टिकट बुक करने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य आनलाइन बुकिंग को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है, जिससे उन्हें बस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह छूट निगम की वेबसाइट या एप से टिकट बुक करने पर मिलेगी।

    सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: परिवहन निगम की बसों में अब किसी भी शहर में आने व जाने के लिए आनलाइन टिकट बुक करने पर किराये में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

    इतना ही नहीं, एक तरफ के टिकट के लिए ग्रुप बुकिंग (अधिकतम छह टिकट) कराने पर चौथे टिकट से किराये में 10 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना शुरू हो गई है।

    परिवहन निगम की मई माह में हुई बैठक में लीन सीजन यानी जनवरी से मार्च और अगस्त, सितंबर व दिसंबर की अवधि में निगम की बसों के किराये में छूट देने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई थी।

    इस क्रम में अब परिवहन निगम ने 28 नवंबर से सभी बसों की आनलाइन टिकट बुकिंग में ग्रुप टिकट डिस्काउंट और रिटर्न जर्नी डिस्काउंट योजना शुरू कर दी है।

    निगम के महाप्रबंधक संचालन क्रांति सिंह ने बताया कि निगम की किसी भी प्रकार की सेवा में यदि यात्री किसी गंतव्य के साथ वापसी का टिकट बुक करता है तो उसे किराये में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

    इसी प्रकार यदि कोई एक ही गंतव्य के ग्रुप टिकट बुक करता है तो उन्हें तीन टिकट तक पूरा किराया देना होगा। इसके बाद चौथे टिकट पर 10 प्रतिशत, पांचवें टिकट पर 12 प्रतिशत और छठे टिकट पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

    उन्होंने कहा कि नियमित रूप से यात्रा करने और शादी व घूमने के लिए जाने वाले यात्रियों को इन दोनों योजनाओं का अच्छा लाभ मिलेगा।

