झारखंड के दुमका में मेमू ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, वंदे भारत सहित कई ट्रेनों के रूट बदले

जागरण संवाददाता, भागलपुर। दुमका स्टेशन पर गुरुवार दोपहर बड़े हादसे की आशंका उस समय टल गई जब 63081 रामपुरहाट–जसीडीह मेमू पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे स्टेशन में प्रवेश करते समय पटरी से उतर गए। यह घटना लगभग दोपहर 2:40 बजे हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रेन में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। रेलवे अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बिना देरी किए उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की।

वहीं, ट्रेन के बेपटरी होने की वजह से भागलपुर के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनों के रूट में तत्काल बदलाव किए गए। इसको लेकर रेलवे द्वारा तुरंत नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसके चलते भागलपुर के रास्ते हावड़ा से जमालपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को पीरपैंती, साहिबगंज, पाकुड़ होकर रामपुरहाट गई। इसी के साथ पटना-दुमका एक्सप्रेस, गोड्डा-दुमका को हंसडीहा तक ही चलाया गया। वहीं से ट्रेन वापस भी हो गई।