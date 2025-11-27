झारखंड के दुमका में मेमू ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरे, वंदे भारत सहित कई ट्रेनों के रूट बदले
झारखंड के दुमका में एक मेमू ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। रेलवे प्रशासन दुर्घटनास्थल पर मरम्मत कार्य कर रहा है, ताकि ट्रेनों का परिचालन जल्द से जल्द सामान्य हो सके। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्ग परिवर्तन किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। दुमका स्टेशन पर गुरुवार दोपहर बड़े हादसे की आशंका उस समय टल गई जब 63081 रामपुरहाट–जसीडीह मेमू पैसेंजर ट्रेन के दो डिब्बे स्टेशन में प्रवेश करते समय पटरी से उतर गए।
यह घटना लगभग दोपहर 2:40 बजे हुई, लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रेन में सवार सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे। रेलवे अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बिना देरी किए उनके गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था की।
वहीं, ट्रेन के बेपटरी होने की वजह से भागलपुर के रास्ते चलने वाली कई ट्रेनों के रूट में तत्काल बदलाव किए गए। इसको लेकर रेलवे द्वारा तुरंत नोटिफिकेशन भी जारी किया गया।
इसके चलते भागलपुर के रास्ते हावड़ा से जमालपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को पीरपैंती, साहिबगंज, पाकुड़ होकर रामपुरहाट गई। इसी के साथ पटना-दुमका एक्सप्रेस, गोड्डा-दुमका को हंसडीहा तक ही चलाया गया। वहीं से ट्रेन वापस भी हो गई।
कविगुरु एक्सप्रेस, गोड्डा रांची एक्सप्रेस को डायवर्ट किया गया। जिससे हावड़ा-भागलपुर कविगुरु एक्सप्रेस भी पाकुड़ बड़हरवा होकर आई। वहीं, रांची एक्सप्रेस भी मोहनपुर से डायवर्ट हुई।
दुमका के पास ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद कई ट्रेनों के रूट बदलने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। जमालपुर भागलपुर से दुमका जा रहे यात्री वंदे भारत के पीरपैंती होकर जाने की सूचना पर उतर गए।
इसके अलावा भी अचानक ट्रेन के रुटों में हुए बदलाव से दर्जनों यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने यात्रा रद कर दी।
