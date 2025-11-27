Language
    Dumka News: दुमका में पटरी से उतरी रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन, यात्रियों में अफरातफरी का माहौल

    By RAJEEV RANJANEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    दुमका रेलवे स्टेशन पर रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई। हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ट्रेन रामपुरहाट से जसीडीह जा रही थी, तभी क्रॉसिंग के पास यह घटना हुई। रेलवे प्रबंधन ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घटना की जानकारी लगातार अपडेट की जा रही है।

    जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका रेलवे स्टेशन पर गुरुवार दोपहर को रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन के पटरी से उतरती ही यात्रियों में अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि, राहत की बात यह है कि हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है। बड़ा हादला टल गया है।

    मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन रामपुरहाट से जसीडीह जा रही थी। क्रॉसिंग के पास ट्रेन की एक बोगी बेपटरी हो गई। इसके बाद रेलवे प्रबंधन ने ट्रेन से यात्रियों को खाली कराया।

