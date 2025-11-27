Dumka News: दुमका में पटरी से उतरी रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन, यात्रियों में अफरातफरी का माहौल

जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका रेलवे स्टेशन पर गुरुवार दोपहर को रामपुरहाट पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन के पटरी से उतरती ही यात्रियों में अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि, राहत की बात यह है कि हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है। बड़ा हादला टल गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन रामपुरहाट से जसीडीह जा रही थी। क्रॉसिंग के पास ट्रेन की एक बोगी बेपटरी हो गई। इसके बाद रेलवे प्रबंधन ने ट्रेन से यात्रियों को खाली कराया।

