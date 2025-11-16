कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बोले, भाजपा से लड़ाई मैं अकेले नहीं लड़ सकता; इसके लिए चाहिए सभी का साथ

कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के साथ ही उनकी चुनौती शुरू हो गई है, जो 2027 के विधानसभा चुनावों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उन्हें शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष करन माहरा के कार्यों की सराहना की और घोषणा की कि वे उत्तराखंड की जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करेंगे।