    कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल पहुंचे उत्तराखंड, भव्‍य स्‍वागत; आज संभालेंगे कार्यभार

    By Ashok Kumar Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 12:30 PM (IST)

    कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गोदियाल आज विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभालेंगे। एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय तक जगह-जगह स्वागत की योजना है।

    कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रदेश कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल रविवार को विधिवत कार्यभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल का जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ।

    ढोल नगाड़ों के साथ भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता हरक सिंह रावत,यशपाल आर्य, काजी निजामुद्दीन,तिलक राज बेहड़ के अलावा तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। तीन घंटे मे एयरपोर्ट से हिमालयन चौक काफिला पहुंचा। 100 से अधिक गाड़िया शामिल रहीं।

    प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ ही प्रदेश चुनाव प्रचार कमेटी के चेयरमैन व विधायक प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डा. हरक सिंह रावत के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। तय किया गया कि गोदियाल का जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय देहरादून तक जगह-जगह स्वागत किया जाएगा। 