पूर्व विधायक गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के नये अध्यक्ष, हरक और प्रीतम को भी दी अहम जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस की कमान एक बार फिर गणेश गोदियाल को सौंप दी है। हाईकमान ने इस नियुक्ति के साथ ही प्रदेश कांग्रेस संगठन में व्यापक ओवरहालिंग की है। इसके तहत प्रचार अभियान समिति की कमान पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और चुनाव प्रबंधन समिति की कमान पूर्व कैबिनेट मंत्री डा.हरक सिंह रावत को सौंपी गई है। इसके साथ ही परगट सिंह के स्थान पर मनोज यादव को प्रदेश सह प्रभारी बनाया गया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इन नियुक्तियों को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है। पार्टी ने कुल 27 संगठनात्मक जनपदों के अध्यक्षों की भी घोषणा की है, जिससे प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का संदेश दिया गया है।

गणेश गोदियाल, जो वर्तमान में कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य हैं, को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर हाईकमान ने पहाड़ और मैदान दोनों क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है। वहीं, प्रीतम सिंह और डा.हरक सिंह रावत को अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की दिशा में स्पष्ट संकेत दिए हैं। हाईकमान ने निवर्तमान अध्यक्ष करण माहरा को कांग्रेस कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा है, ताकि उनका अनुभव संगठनात्मक निर्णयों में काम आ सके।

पिछले तीन महीनों से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी चल रही थी। इसके लिए संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया, जिसमें प्रत्येक जनपद के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। इन पर्यवेक्षकों ने जमीनी स्तर पर आम कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद किया, ताकि प्रभावशाली और जनाधार वाले नेताओं की पहचान की जा सके। इन विस्तृत संवाद और जमीनी सर्वेक्षणों के बाद पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंप दी। रिपोर्टों के आधार पर वरिष्ठ नेताओं और पर्यवेक्षकों के साथ व्यक्तिगत परिचर्चा की गई और अंततः प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गईं।