उत्तराखंड में 14 साल बाद बढ़ीं वन कर्मियों के वर्दी भत्ते की दरें, यह वृद्धि दोगुना से लेकर सात गुना तक की गई

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: शासन ने वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत वन क्षेत्राधिकारियों, वन दरोगा, वन आरक्षी एवं जमादार की वर्दी भत्ते और वर्दी धुलाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। वर्ष 2011 के बाद की गई यह वृद्धि दोगुना से लेकर सात गुना तक है।

प्रदेश में इस समय वन कार्मिक मैदानी क्षेत्रों से लेकर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों तथा एवं वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। इन्हें जंगली जानवर, वनाग्नि, प्राकृतिक आपदा, भीषण वर्षा, बर्फबारी, भू-स्खलन इत्यादि से हमेशा जोखिम बना रहता है। साथ ही तस्करों से भी जान-माल का खतरा बना रहता है। कार्मिकों के मनोबल में वृद्धि लाने के लिए शासन ने अब इनके वर्दी व वर्दी धुलाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।