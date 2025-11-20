Language
    बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए CM धामी, मुख्यमंत्री नीतीश व मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दी बधाई

    By RAVINDRA KUMAR BARTHWALEdited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 04:13 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पटना में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। उन्होंने नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को बधाई दी। धामी ने बिहार और उत्तराखंड के ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया और बिहार की प्रगति के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विभिन्न राज्यों के नेताओं से भी मुलाकात की और विकास पर चर्चा की।

    Hero Image

    पटना में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेन्द्र मोदी से मिलते उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटना (बिहार) में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हुए सम्मिलित।

    गुरुवार को बिहार के पटना जिले के गांधी मैदान में आयोजित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने पहुंचे।

    इस अवसर पर उन्होंने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बिहार और उत्तराखंड के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं।

    उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई सरकार के नेतृत्व में बिहार राज्य नई ऊर्जा और संकल्प के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

    कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देशभर से पहुंचे विभिन्न राज्यों के गणमान्य नेताओं से भी शिष्टाचार भेंट की और उनसे राष्ट्रीय विकास, सुशासन तथा समन्वित प्रगतिशील नीतियों पर विचार-विमर्श किया।

    इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार के जनता जनार्दन के उज्ज्वल भविष्य, राज्य की निरंतर प्रगति और नवगठित सरकार के सफल कार्यकाल की शुभकामनायें प्रेषित कीं।

