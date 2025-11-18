Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, नशे को सख्ती से ना कहें युवा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ पर युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा समाज को खोखला करता है और सरकार 'ड्रग्स फ्री उत्तराखंड' के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं और युवाओं को प्रेरित करने के लिए दगड़िया क्लब स्थापित किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कर्मवीरों के सहयोग से आज समाज नशे की समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है।
उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे को सख्ती से ना कहें और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नशा केवल बुरी आदत नहीं, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक भयावह चुनौती है। यह घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाती है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार भी नशे के विरुद्ध इस महाभियान के अंतर्गत ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य कर रही है। इसके लिए एनटीआरएफ का गठन किया गया है।
सरकार नशे की प्रवृत्ति को रोकने, नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने और उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश के सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं।
उत्तराखंड की गौरवशाली पहचान ऐपण कला को भी इससे जोड़ा गया है। युवाओं को नशे से दूर रखने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए राज्य में दगड़िया क्लब बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान उपस्थित युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ भी दिलाई। साथ ही स्कूल व कालेजों में राज्य स्तर पर आयोजित भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक सविता कपूर, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष संजय नेगी, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अद्दांकी व अपर पुलिस महानिदेशक डा वी मुरुगेशन आदि उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- Dehradun News : गंदगी पर भड़के CM पुष्कर सिंह धामी, खुद उठाया झाड़ू; आइएसबीटी पर चलाया सफाई अभियान
यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, विगत तीन वर्ष में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।