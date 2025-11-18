Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, नशे को सख्ती से ना कहें युवा

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कर्मवीरों के सहयोग से आज समाज नशे की समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे नशे को सख्ती से ना कहें और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान की पांचवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नशा केवल बुरी आदत नहीं, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक भयावह चुनौती है। यह घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, विवेक और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें