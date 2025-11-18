Dehradun News : गंदगी पर भड़के CM पुष्कर सिंह धामी, खुद उठाया झाड़ू; आइएसबीटी पर चलाया सफाई अभियान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के आइएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। गंदगी देखकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने रोडवेज बस में यात्रियों से बातचीत कर यात्रा अनुभव भी जाने।
जागरण संवाददाता, देहरादून : आइएसबीटी की साफ सफाई को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइएसबीटी परिसर में सफाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने रोडवेज की बस के अंदर सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत की।
मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से देहरादून अंतर राज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आइएसबीटी का औचक निरीक्षण किया।
