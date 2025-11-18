Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun News : गंदगी पर भड़के CM पुष्कर सिंह धामी, खुद उठाया झाड़ू; आइएसबीटी पर चलाया सफाई अभियान

    By Jaideep JhinkwanEdited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 05:09 PM (IST)

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के आइएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। गंदगी देखकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई अभियान चलाया। उन्होंने रोडवेज बस में यात्रियों से बातचीत कर यात्रा अनुभव भी जाने।

    prefferd source google
    Hero Image

    आइएसबीटी में खुद सफाई करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह।

    जागरण संवाददाता, देहरादून : आइएसबीटी की साफ सफाई को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आइएसबीटी परिसर में सफाई की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने रोडवेज की बस के अंदर सफर कर रहे यात्रियों से बातचीत की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक से देहरादून अंतर राज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आइएसबीटी का औचक निरीक्षण किया।

     

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand News: सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, विगत तीन वर्ष में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की होगी जांच

    यह भी पढ़ें- देहरादून में आदि गौरव महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि