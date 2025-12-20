Language
    कोहरे ने लगाया आसमान पर 'पहरा', देहरादून हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट नहीं कर पाई लैंड

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    देहरादून हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण उड़ानों में देरी हुई। शनिवार को सुबह 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट लैंड नहीं कर पाई। अहमदाबाद की फ्लाइट कम दृश्यता के क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला (देहरादून) : कोहरे का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ रहा है। शनिवार को कोहरे के चलते देहरादून हवाई अड्डे पर 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई है। जबकि एयरपोर्ट पर सुबह करीब 7:30 बजे से फ्लाइट का आवागमन शुरू हो जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, देहरादून हवाई अड्डे पर सुबह दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर व मुंबई की फ्लाइट 10 बजे तक पहुंच जाया करती थी। लेकिन शनिवार को कोहरे के चलते अहमदाबाद की फ्लाइट जो की सुबह 7:55 पर हवाई अड्डे पर पहुंचती थी वह हवाई अड्डे पर कम दर्शयता के चलते एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई।

    सुबह 8:25 पर आने वाली भुवनेश्वर की फ्लाइट को कोहरा होने के चलते डायवर्ट कर जयपुर भेजा गया। दिल्ली की सुबह 9 बजे आने वाली इंडिगो की उड़ान को दिल्ली से ही रद कर दिया गया है।

    Dehradun Airport

    शुक्रवार को आठ शहरों की उड़ानें देरी से पहुंची दून

    देहरादून हवाई अड्डे पर शुक्रवार को मुंबई, जयपुर समेत आठ विभिन्न शहरों से आने वाली उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची।

     मुंबई से सुबह 9:55 पर आने वाली एयर इंडिया की उड़ान 10.24, इंडिगो की हैदराबाद से सुबह 11:10 पर आने वाली उड़ान 11.46 पर व एयर इंडिया की दोपहर 12:20 पर आने वाली उड़ान 12.46 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा एयर इंडिया की मुंबई से दोपहर 2:20 पर आने वाली उड़ान शाम 3:23 पर एयरपोर्ट पहुंच पाई।

    वहीं, एयर इंडिया की दिल्ली से शाम 4:10 पर आने वाली उड़ान 4.28 पर, इंडिगो की पुणे से शाम 5.05 पर आने वाली उड़ान 5.28 पर व इंडिगो की बेंगलुरु से शाम 5:20 पर आने वाली उड़ान 5:58 पर एयरपोर्ट पहुंची।

    वहीं, इंडिगो की शाम 6.30 पर आने वाले उड़ान शाम 07 बजे तक देहरादून एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी।

