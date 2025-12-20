कोहरे ने लगाया आसमान पर 'पहरा', देहरादून हवाई अड्डे पर सुबह 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट नहीं कर पाई लैंड

संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला (देहरादून) : कोहरे का असर हवाई उड़ानों पर भी पड़ रहा है। शनिवार को कोहरे के चलते देहरादून हवाई अड्डे पर 10 बजे तक कोई भी फ्लाइट एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई है। जबकि एयरपोर्ट पर सुबह करीब 7:30 बजे से फ्लाइट का आवागमन शुरू हो जाता है।

एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, देहरादून हवाई अड्डे पर सुबह दिल्ली, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, जयपुर व मुंबई की फ्लाइट 10 बजे तक पहुंच जाया करती थी। लेकिन शनिवार को कोहरे के चलते अहमदाबाद की फ्लाइट जो की सुबह 7:55 पर हवाई अड्डे पर पहुंचती थी वह हवाई अड्डे पर कम दर्शयता के चलते एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई।

सुबह 8:25 पर आने वाली भुवनेश्वर की फ्लाइट को कोहरा होने के चलते डायवर्ट कर जयपुर भेजा गया। दिल्ली की सुबह 9 बजे आने वाली इंडिगो की उड़ान को दिल्ली से ही रद कर दिया गया है। शुक्रवार को आठ शहरों की उड़ानें देरी से पहुंची दून देहरादून हवाई अड्डे पर शुक्रवार को मुंबई, जयपुर समेत आठ विभिन्न शहरों से आने वाली उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची। मुंबई से सुबह 9:55 पर आने वाली एयर इंडिया की उड़ान 10.24, इंडिगो की हैदराबाद से सुबह 11:10 पर आने वाली उड़ान 11.46 पर व एयर इंडिया की दोपहर 12:20 पर आने वाली उड़ान 12.46 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा एयर इंडिया की मुंबई से दोपहर 2:20 पर आने वाली उड़ान शाम 3:23 पर एयरपोर्ट पहुंच पाई।