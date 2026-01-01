हवाई उड़ानों पर कोहरे का असर, अहमदाबाद, मुंबई समेत आठ उड़ानें देरी से पहुंचीं देहरादून एयरपोर्ट पर

संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला: देहरादून हवाई अड्डे पर गुरुवार को अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर समेत विभिन्न शहरों से आने वाली कुल आठ उड़ाने अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पहुंची।

एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह 7.55 पर इंडिगो की अहमदाबाद से आने वाली उड़ान 9.04 पर, इंडिगो की सुबह 8.25 पर भुवनेश्वर से आने वाली उड़ान दोपहर 12.02 पर पहुंची, जबकि एयर इंडिया की मुंबई से सुबह 9.55 पर आने वाली उड़ान 10.52 पर एयरपोर्ट पहुंची।