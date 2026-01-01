Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हवाई उड़ानों पर कोहरे का असर, अहमदाबाद, मुंबई समेत आठ उड़ानें देरी से पहुंचीं देहरादून एयरपोर्ट पर

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:29 PM (IST)

    गुरुवार को कोहरे के कारण देहरादून हवाई अड्डे पर अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर सहित विभिन्न शहरों से आने वाली आठ उड़ानें देरी से पहुंचीं। इंडिगो, एयर इंडि ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला: देहरादून हवाई अड्डे पर गुरुवार को अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर समेत विभिन्न शहरों से आने वाली कुल आठ उड़ाने अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पहुंची।

    एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह 7.55 पर इंडिगो की अहमदाबाद से आने वाली उड़ान 9.04 पर, इंडिगो की सुबह 8.25 पर भुवनेश्वर से आने वाली उड़ान दोपहर 12.02 पर पहुंची, जबकि एयर इंडिया की मुंबई से सुबह 9.55 पर आने वाली उड़ान 10.52 पर एयरपोर्ट पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा सुबह 10.05 पर एलाइन्स एअर की कुल्लू से आने वाली उडान 11.01 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की शाम 3.20 पर दिल्ली से आने वाली उड़ान 3.39 पर, एयर इंडिया की दिल्ली से शाम 4.10 पर आने वाली उड़ान 4.48 पर, इंडिगो की मुंबई से शाम 6.20 पर आने वाली उड़ान 7.04 पर व इंडिगो की शाम 6.30 पर आने वाली जयपुर की उड़ान 7.11 पर एयरपोर्ट पहुंची।

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Weather Today: बदला उत्तराखंड का मौसम, चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी की उम्मीद

    यह भी पढ़ें- कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी...नए साल में देशभर में बदलेगा मौसम, शीतलहर और घने कोहरे में चपेट में उत्तर भारत