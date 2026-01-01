हवाई उड़ानों पर कोहरे का असर, अहमदाबाद, मुंबई समेत आठ उड़ानें देरी से पहुंचीं देहरादून एयरपोर्ट पर
गुरुवार को कोहरे के कारण देहरादून हवाई अड्डे पर अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर सहित विभिन्न शहरों से आने वाली आठ उड़ानें देरी से पहुंचीं। इंडिगो, एयर इंडि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण डोईवाला: देहरादून हवाई अड्डे पर गुरुवार को अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर समेत विभिन्न शहरों से आने वाली कुल आठ उड़ाने अपने निर्धारित समय से देरी से एयरपोर्ट पहुंची।
एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह 7.55 पर इंडिगो की अहमदाबाद से आने वाली उड़ान 9.04 पर, इंडिगो की सुबह 8.25 पर भुवनेश्वर से आने वाली उड़ान दोपहर 12.02 पर पहुंची, जबकि एयर इंडिया की मुंबई से सुबह 9.55 पर आने वाली उड़ान 10.52 पर एयरपोर्ट पहुंची।
इसके अलावा सुबह 10.05 पर एलाइन्स एअर की कुल्लू से आने वाली उडान 11.01 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की शाम 3.20 पर दिल्ली से आने वाली उड़ान 3.39 पर, एयर इंडिया की दिल्ली से शाम 4.10 पर आने वाली उड़ान 4.48 पर, इंडिगो की मुंबई से शाम 6.20 पर आने वाली उड़ान 7.04 पर व इंडिगो की शाम 6.30 पर आने वाली जयपुर की उड़ान 7.11 पर एयरपोर्ट पहुंची।
